Кудряшов: Не удалось показать футбол, который хотел видеть тренерский штаб

Федор, почему победа получилась настолько тяжелой?

Федор Кудряшов: Хочу сказать, что нам не удалось показать тот футбол, который хотел видеть тренерский штаб. В этом причина, что не получилось футбола, который все ожидали. Но главное, что мы заработали три очка и продолжаем биться со сборной Хорватии.

Почему не удалось показать футбол, который хотел видеть тренерский штаб?

Федор Кудряшов: Во-первых, не дал сыграть соперник так, как мы планировали. А какие еще причины, думаю, Валерий Георгиевич и тренерский штаб подскажут, чтобы в следующих матчах мы уже не допускали таких ошибок, а показывали свой футбол.