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Рубрика: Спорт

Сборная Украины одержала первую победу в отборе на ЧМ-2022

Текст: Максим Домчев
Сборная Украины одержала первую победу в отборочном турнире чемпионата мира по футболу. На выезде повержена команда Финляндии - 2:1.
Фото: EPA-EFE/KIMMO BRANDT Фото: EPA-EFE/KIMMO BRANDT
Фото: EPA-EFE/KIMMO BRANDT

Украинская команда в предыдущих пяти матчах неизменно играла вничью, заметно осложнив себе задачу выхода на чемпионат мира 2022 года. В итоге в Хельсинки четвертьфиналистам последнего Евро нужна была победа.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Команды начали встречу активно, и хозяева были близки к тому, чтобы открыть счет, но на 4-й минуте пропустили атаку соперника, и Андрей Ярмоленко решился на дальний удар, ставший неприятным сюрпризом для голкипера финнов.

И все же сборная Финляндии продолжила осаду ворот и на 29-й минуте была вознаграждена. Теэму Пукки после подачи углового помешал защитнику выбить мяч от ворот, и от ноги финна он угодил в сетку.

Но ближе к концу тайма еще одна атака сборной Украины оказалась результативной. Защитники хозяев не уследили за Романом Яремчуком, который с близкого расстояния был точен.

В группе лидирует сборная Франции - 12 очков, у украинцев стало 8, 6 и игра в запасе у команды Боснии и Герцеговины.

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