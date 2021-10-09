Штефан Таркович: Мы были лучше сегодня, но Россия оказалась эффективней

Штефан Таркович: Это большое разочарование. Для меня особенно. Мы могли добиться результата. Давила необходимость набирать очки. Мы даже слишком хорошо играли между двумя штрафными. Наверное, это была лучшая игра за все время с точки зрения комбинирования. Даже против хорошо организованного соперника мы все равно создавали моменты. Но, к сожалению, в футболе все решает то, что происходит в штрафных. В своей мы ошиблись, в чужой не реализовали моменты, нам не хватило уровня при завершении атак. Но в последних четырех матчах видно лицо нашей сборной.

Трудно припомнить, чтобы сборная Словакии 70 процентов времени владела мячом. Чего все-таки не хватило в этом матче?

Штефан Таркович: Иногда максимума недостаточно. Мне сложно предъявить претензии игрокам, они сделали все в этой игре для победы. Мы были лучше. Но финальная фаза - это важно. Соперники оказывались эффективнее нас даже при том, как мы играли. В этом проблема.

Оцените игру соперника и состояние газона…

Штефан Таркович: Соперник показал очень организованную игру, особенно перед своей штрафной, их команда сражалась на поле, игра с их стороны была высокого класса. Но, к сожалению, речь идет о том, что это мы не смогли взять три очка. Не стал бы говорить о каких-то сюрпризах со стороны России, меня интересовала игра моей команды, в первую очередью. Что касается газона, не сказал бы, что он сильно мешал. Чувствуется, что он новый, но акцент на его качестве я бы делать не стал.