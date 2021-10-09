Новости

Один человек погиб при обрушении дома в центре Батуми 03:37
Штефан Таркович: Мы были лучше сегодня, но Россия оказалась эффективней 03:01
Кудряшов: Не удалось показать футбол, который хотел видеть тренерский штаб 02:47
В МИД РФ подтвердили информацию о поездке Нуланд в Россию 02:43
Карпин: Если лучшим игроком стал вратарь, то команда играла плохо 01:59
Карпин о матче со Словакией: Сегодня не получалось ничего 01:48
Госдеп США сообщил о поездке замгоссекретаря США Нуланд в Москву 01:41
Врач рассказал о состоянии голодающего в тюрьме Саакашвили 01:22
Возобновивший работу Instagram поблагодарил пользователей за мемы 01:02
Опрос: политики и соцсети в США дезинформируют больше, чем иностранцы 00:33
Сборная России нанесла лишь один удар в створ в матче со Словакией 00:04
Двое мужчин были спасены после 29 дней дрейфа в море на маленькой лодке 08.10.2021
Мошенники усложнили сценарий телефонных "разводов" 08.10.2021
ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв в афганской мечети 08.10.2021
В Росприроднадзоре назвали города-загрязнители РФ 08.10.2021
СМИ: Сирийская ПВО отражает атаку Израиля с территории Ливана 08.10.2021
Молодежная сборная России обыграла Северную Ирландию в отборе ЧЕ-2023 08.10.2021
Фигуристы Коляда и Алиев стали призерами турнира в Финляндии 08.10.2021
Троим нападавшим в столичном метро предъявлено обвинение в покушении на убийство 08.10.2021
Патриарх Кирилл объяснил, почему не служил 8 октября в Троице-Сергиевой Лавре 08.10.2021
Сафонов и Захарян попали в состав сборной России на матч со Словакией 08.10.2021
МЭР разработало правила создания и ведения реестра углеродных единиц 08.10.2021
Из-за ошибки в матче ЦСКА - "Краснодар" арбитр Казарцев отстранен до конца года 08.10.2021
Худруком театра "Ромэн" назначен Николай Сергиенко 08.10.2021
На северо-востоке Москвы жители Отрадного обнаружили сугроб 08.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
09.10.2021 03:01
Рубрика: Спорт

Штефан Таркович: Мы были лучше сегодня, но Россия оказалась эффективней

Текст: Илья Соболев (Казань)
Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович прокомментировал поражение своей команды от россиян (0:1) в матче отборочного цикла ЧМ-2022.
Главный тренер сборной Словакии по футболу Штефан Таркович. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Главный тренер сборной Словакии по футболу Штефан Таркович. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Главный тренер сборной Словакии по футболу Штефан Таркович. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Штефан Таркович: Это большое разочарование. Для меня особенно. Мы могли добиться результата. Давила необходимость набирать очки. Мы даже слишком хорошо играли между двумя штрафными. Наверное, это была лучшая игра за все время с точки зрения комбинирования. Даже против хорошо организованного соперника мы все равно создавали моменты. Но, к сожалению, в футболе все решает то, что происходит в штрафных. В своей мы ошиблись, в чужой не реализовали моменты, нам не хватило уровня при завершении атак. Но в последних четырех матчах видно лицо нашей сборной.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Карпин о матче со Словакией: Сегодня не получалось ничего

Трудно припомнить, чтобы сборная Словакии 70 процентов времени владела мячом. Чего все-таки не хватило в этом матче?

Штефан Таркович: Иногда максимума недостаточно. Мне сложно предъявить претензии игрокам, они сделали все в этой игре для победы. Мы были лучше. Но финальная фаза - это важно. Соперники оказывались эффективнее нас даже при том, как мы играли. В этом проблема.

Оцените игру соперника и состояние газона…

Штефан Таркович: Соперник показал очень организованную игру, особенно перед своей штрафной, их команда сражалась на поле, игра с их стороны была высокого класса. Но, к сожалению, речь идет о том, что это мы не смогли взять три очка. Не стал бы говорить о каких-то сюрпризах со стороны России, меня интересовала игра моей команды, в первую очередью. Что касается газона, не сказал бы, что он сильно мешал. Чувствуется, что он новый, но акцент на его качестве я бы делать не стал.

Спорт Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу 2022