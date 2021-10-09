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Рубрика: Спорт

Валерий Карпин о выборе капитана: На поле надо играть, а не кричать

Текст: Илья Соболев (Казань)
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал тот факт, что капитаном нашей команды в отборочном матче со Словакией (1:0) был Далер Кузяев.
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Фото: Егор Алеев/ТАСС Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Фото: Егор Алеев/ТАСС
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Как вы все-таки выбираете капитана? Далер Кузяев, который сегодня был с капитанской повязкой, кажется одним из самых тихих в команде. Для капитана это, наверное, не очень хорошо?

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Карпин: Если лучшим игроком стал вратарь, то команда играла плохо

Валерий Карпин: Если вы знаете, как проходит выбор капитана, спрашивать больше не нужно. В следующей игре может выйти с повязкой Захарян, например. Тоже не самый громкий игрок. На поле надо играть, а не кричать. Если вы думаете ,что капитанство заключается в крике, то ошибаетесь. Кричать можно и без повязки. Тот же Джикия руководит обороной без повязки.

Как оцените качество газона на "Ак Барс Арене"?

Валерий Карпин: Ссылаться на поле неправильно. Для двух команд оно было одинаковое. Возможно, поле было слишком мягким, непривычным, не самого лучшего качества. Слишком много песка, трава молодая и не держит. Но, что есть, то есть, для двух команд поле одинаковое.

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