Боттас выиграл Гран-при Турции, Хэмилтон потерял лидерство в общем зачете

На автодроме в Стамбуле в воскресенье прошел этап по автогонкам к "Формуле-1". По ее итогам сменился лидер общего зачета.
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Победителем стал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, опередивший на 14,5 секунды представителя Нидерландов Макса Ферстаппена из "Ред Булл". Однако этого оказалось достаточно для того, чтобы голландец вышел в лидеры общего зачета.
Третий результат показал еще один представитель "Ред Булл" - мексиканец Серхио Перес.
После финиша счастливый Боттас признал, что это была одна из лучших гонок в его карьере, а победа была трудной и заслуженной.
Партнер финна по команде британец Льюис Хэмилтон, потерявший на старте гонки 10 мест из-за замены двигателя, стал лишь пятым.
Российский гонщик команды "Хаас" Никита Мазепин показал 20-й результат.
Ферстаппен после этого Гран-при опережает Хэмилтона на 6 очков.