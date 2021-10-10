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10.10.2021 17:29
Рубрика: Спорт

Боттас выиграл Гран-при Турции, Хэмилтон потерял лидерство в общем зачете

Текст: Максим Домчев
На автодроме в Стамбуле в воскресенье прошел этап по автогонкам к "Формуле-1". По ее итогам сменился лидер общего зачета.
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo
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Победителем стал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, опередивший на 14,5 секунды представителя Нидерландов Макса Ферстаппена из "Ред Булл". Однако этого оказалось достаточно для того, чтобы голландец вышел в лидеры общего зачета.

Третий результат показал еще один представитель "Ред Булл" - мексиканец Серхио Перес.

После финиша счастливый Боттас признал, что это была одна из лучших гонок в его карьере, а победа была трудной и заслуженной.

Партнер финна по команде британец Льюис Хэмилтон, потерявший на старте гонки 10 мест из-за замены двигателя, стал лишь пятым.

Российский гонщик команды "Хаас" Никита Мазепин показал 20-й результат.

Ферстаппен после этого Гран-при опережает Хэмилтона на 6 очков.

Спорт Формула-1