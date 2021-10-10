Боттас выиграл Гран-при Турции, Хэмилтон потерял лидерство в общем зачете

На автодроме в Стамбуле в воскресенье прошел этап по автогонкам к "Формуле-1". По ее итогам сменился лидер общего зачета.

Победителем стал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, опередивший на 14,5 секунды представителя Нидерландов Макса Ферстаппена из "Ред Булл". Однако этого оказалось достаточно для того, чтобы голландец вышел в лидеры общего зачета.

Третий результат показал еще один представитель "Ред Булл" - мексиканец Серхио Перес.

После финиша счастливый Боттас признал, что это была одна из лучших гонок в его карьере, а победа была трудной и заслуженной.

Партнер финна по команде британец Льюис Хэмилтон, потерявший на старте гонки 10 мест из-за замены двигателя, стал лишь пятым.

Российский гонщик команды "Хаас" Никита Мазепин показал 20-й результат.

Ферстаппен после этого Гран-при опережает Хэмилтона на 6 очков.