Фигуристка Леонова объявила о завершении карьеры и беременности

Российская фигуристка, серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова завершила карьеру. 30-летняя спортсменка рассказала, что ждет ребенка.

"У меня идет пятый месяц беременности, ждем мальчика, - приводит ТАСС слова Леоновой.

Она добавила, что объявить о завершении карьеры раньше не удалось, так как планировалось шоу в октябре, но оно, с большой долей вероятности, будет отменено.

"Выступать я больше не буду, так что я завершила карьеру", - сказала Леонова.

В последний раз она выступала в 2019 году.