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Рубрика: Спорт

Фьюри нокаутировал Уайлдера и сохранил титул чемпиона WBC

Текст: Максим Домчев
Британец Тайсон Фьюри смог защитить титулы WBC и The Ring, нокаутировав американца Деонтея Уайлдера в третьем поединке. Этот бой стал самым ярким в тяжелом весе за последние годы.
Фото: AFP/Robyn Beck Фото: AFP/Robyn Beck
Фото: AFP/Robyn Beck

В Лас-Вегасе завершился вечер профессионального бокса, в главном поединке которого встречались тяжеловесы - британец Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер. Это был уже третий поединок между этими бойцами. В первом судьи зафиксировали ничейный исход, а в реванше Фьюри победил досрочно и убедительно. На кону были пояса WBC и The Ring.

Фото: AP Photo
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Оба бойца подошли к бою с максимальным весом по сравнению с двумя предыдущими боями. И британец оказался тяжелее оппонента почти на 18 кг.

По традиции не обошлось и без громких слов и обещаний. Фьюри заявил о том, что соперника ожидают боль и новое унижение. Уайлдер не раз говорил о том, что готов отнять титул.

Уайлдер с первых же секунд пошел вперед, атакуя корпус соперника. Американец был явно активнее, а Фьюри придерживался какого-то своего плана, опасно огрызаясь. В целом первый раунд остался за Уайлдером.

Во втором соперники начали все чаще входить в клинч, а Фьюри стал попадать все чаще соперника. Уайлдер порой увлекался и наносил слишком размашистые удары. В целом, британец смотрелся чуть лучше.

Третий раунд получился куда веселее. Уайлдер шел вперед, много попадал, но и пропускал. И после одного из встречных ударов он оказался на настиле ринга после могучего удара справа. Фьюри ринулся добивать оппонента, но американца в итоге от печального конца спас гонг.

Американец вроде бы с трудом держался на ногах, но в четвертом раунде он сумел попасть и уже Фьюри оказался на полу. Чуть позже британец упал еще один раз! На этот раз гонг пришел на выручку Фьюри.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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В пятом раунде бойцы продолжили открытый бой, вызывая рев заполненных до отказа трибун. Могучие удары раз за разом достигали цели, но бойцы держались на ногах. Зато в следующем раунде оба бойца все чаще оказывались в клинче. Но в перерывах продолжали обмениваться ударами. При этом Фьюри выглядел намного свежее своего оппонента.

В седьмом раунде Уайлдер уже откровенно страдал, он уступал оппоненту в свежести, стал много пропускать. Особенно много ударов американец пропускал с правой руки соперника. Становилось очевидным, что Уайлдер вряд ли сможет выстоять до конца поединка. Однако он раз за разом восставал и продолжал биться.

В десятом раунде Уайлдер снова оказался в нокдауне после удара справа. Фьюри ринулся добивать соперника, но американец откуда-то нашел в себе силы и в концовке сильно потряс британца.

Но в 11-м раунде все было кончено. Фьюри сильно потряс соперника, а затем снова отправил Уайлдера на пол и на этот раз рефери остановил поединок. Британец сохранил титул и теперь будет ждать результатов реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа, чтобы провести объединительный бой. Фьюри по-прежнему непобедим.

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