Фьюри отправил Уайлдера в технический нокаут и защитил пояс

Британец Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, победив американца Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в 11-м раунде.

Всего Фьюри донес до противника 150 ударов, из них 114 - точных силовых. Так что экс-обладателя пояса даже отправили в больницу после боя, чтобы исключить возможные травмы.

Фьюри получил много восторженных отзывов от коллег и экспертов. Да и сам не сильно скромничал.

- Я величайший тяжеловес своей эпохи, - заявил чемпион. - Посмотрите, что я сделал. Я подрался с самым жестким панчером в истории бокса. Не один раз, не два, а три раза. А он опасный противник.

Боксеры действительно встречались уже в третий раз. В 2018 году их поединок завершился вничью. В 2020-м - победу одержал Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал пояс WBC. Третий поединок несколько раз переносился, но все-таки состоялся в Лас-Вегасе.

Эта история закончена. Теперь все ждут объединительного боя между Фьюри и украинским супертяжем Александром Усиком, который обладает чемпионскими поясами WBA Super, WBO, IBF и IBO. Но пока готовится к реваншу с Энтони Джошуа.