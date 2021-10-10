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10.10.2021 18:33
Рубрика: Спорт

Главный тренер сборной Словении: Рад, что у россиян не будет Дзюбы

Текст: Илья Соболев (Марибор)
Честно говоря, давно не приходилось сталкиваться с таким отношением от принимающей стороны. Тем более, когда речь идет о предматчевой пресс-конференции главного тренера словенской сборной Матьяжа Кека перед отборочным матчем ЧМ-2022 против России. Игнорирование вопросов от российских журналистов, отказ переводить вопросы словенской прессы. Хорошо, что среди местных коллег нашлись добрые люди, которые перевели недостающую информацию. Там оказалось много интересного.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

- Нас ждет завтра ответственный матч, - начал Кек. - Все мы хотим победы, мы все заслуживаем его. Желаю всем нам удачи.

Фото: EPA-EFE/KIMMO BRANDT
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Тренер, признайтесь, вы испытываете ностальгию по событиям 2009 года, когда словенцы под вашим началом на этом же стадионе "Людски врт" не пустили на ЧМ-2010 сборную России

Матьяж Кек: Мы с большим удовольствием приезжаем на этот стадион, но смотреть в прошлое нет никакого смысла. Не знаю, сумеем ли мы повторить тот успех. Все может быть. Воспоминания - это прекрасная вещь, но нельзя сравнивать ту команду, которая была 11 лет назад. Завтра будет другие команда, другие футболисты. Россияне в хорошей форме, победили в Казани. Они заслуживают свое место, идут без поражений.

Вот вы говорите комплименты российской сборной. А мы остались недовольны действиями нашей команды…

Матьяж Кек: Российская команда выиграла там. Мой взгляд отличается от вашего, поэтому мы сидим с вами по разные стороны. Главное, что россияне выиграли.

Кто завтра фаворит?

Матьяж Кек: По коэффициентам фавориты русские. Но мы здесь не признаем никаких фаворитов и надеемся, что добьемся положительного результата.

Вы уступили российской сборной в Сочи весной, когда ее тренировал Черчесов. Как изменилась российская команда после прихода Валерия Карпина?

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Матьяж Кек: Каждый тренер привносит свою философию. У Карпина - своя философия. Но я рад, что сегодня не будет играть Дзюба. Если вы помните, какие у нас были проблемы с ним в марте, то поймете, почему я счастлив.

Напомним, в том матче сборная России выиграла со счетом 2:1, а Артем Дзюба оформил дубль. Форвард, выступающий за питерский "Зенит", был вызван и Валерием Карпиным, но отказался приезжать в сборную, сославшись на неоптимальную форму.

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