Главный тренер сборной Словении: Рад, что у россиян не будет Дзюбы

Честно говоря, давно не приходилось сталкиваться с таким отношением от принимающей стороны. Тем более, когда речь идет о предматчевой пресс-конференции главного тренера словенской сборной Матьяжа Кека перед отборочным матчем ЧМ-2022 против России. Игнорирование вопросов от российских журналистов, отказ переводить вопросы словенской прессы. Хорошо, что среди местных коллег нашлись добрые люди, которые перевели недостающую информацию. Там оказалось много интересного.

- Нас ждет завтра ответственный матч, - начал Кек. - Все мы хотим победы, мы все заслуживаем его. Желаю всем нам удачи.

Тренер, признайтесь, вы испытываете ностальгию по событиям 2009 года, когда словенцы под вашим началом на этом же стадионе "Людски врт" не пустили на ЧМ-2010 сборную России

Матьяж Кек: Мы с большим удовольствием приезжаем на этот стадион, но смотреть в прошлое нет никакого смысла. Не знаю, сумеем ли мы повторить тот успех. Все может быть. Воспоминания - это прекрасная вещь, но нельзя сравнивать ту команду, которая была 11 лет назад. Завтра будет другие команда, другие футболисты. Россияне в хорошей форме, победили в Казани. Они заслуживают свое место, идут без поражений.

Вот вы говорите комплименты российской сборной. А мы остались недовольны действиями нашей команды…

Матьяж Кек: Российская команда выиграла там. Мой взгляд отличается от вашего, поэтому мы сидим с вами по разные стороны. Главное, что россияне выиграли.

Кто завтра фаворит?

Матьяж Кек: По коэффициентам фавориты русские. Но мы здесь не признаем никаких фаворитов и надеемся, что добьемся положительного результата.

Вы уступили российской сборной в Сочи весной, когда ее тренировал Черчесов. Как изменилась российская команда после прихода Валерия Карпина?

Матьяж Кек: Каждый тренер привносит свою философию. У Карпина - своя философия. Но я рад, что сегодня не будет играть Дзюба. Если вы помните, какие у нас были проблемы с ним в марте, то поймете, почему я счастлив.

Напомним, в том матче сборная России выиграла со счетом 2:1, а Артем Дзюба оформил дубль. Форвард, выступающий за питерский "Зенит", был вызван и Валерием Карпиным, но отказался приезжать в сборную, сославшись на неоптимальную форму.