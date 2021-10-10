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Рубрика: Спорт

Яка Бийол: Матч против россиян будет особенным для меня

Текст: Илья Соболев (Марибор)
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Полузащитник сборной Словении и московского ЦСКА Яка Бийол поделился ожиданиями от отборочного матча ЧМ-2022 против России, который в понедельник состоится в Мариборе.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Яка Бийол: Очень хорошо знаю российских игроков. Большинство из них играет в РПЛ. Это очень хорошие игроки. У меня много информации о российских игроках. Больше, чем обычно о соперниках. Надеюсь, это поможет мне. Правда, не могу утверждать, что это обязательно нам поможет. Для меня это особенный матч, потому что я играю в России, получаю там зарплату. Это нечто особенное сыграть против ребят из ЦСКА, из других российских клубов. И, конечно, я буду очень счастлив, если у нас получится победить

Кого выделите в составе россиян?

Яка Бийол: Они очень сильны, как команда. У нас было много проблем с ними в первом матче. Надеемся, что сделаем работу над ошибками.

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