Карпин: Все, что не получилось в игре со Словакией, - полностью моя вина

Валерий Георгиевич, как самочувствие игроков?

Валерий Карпин: Слава Богу, новых травм после игры со словаками не было. Все прилетели, все готовятся. Занимались больше восстановлением, точнее, только восстановлением и теоретическими занятиями.

После матча со словаками вы сказали, что у вас нет ответа на вопрос, почему у наших игроков было столько потерь. Нашли ли вы этот ответ, и если нашли, поделитесь, пожалуйста, с нами.

Валерий Карпин: Разобрали игру, поговорили с ребятами. Все, что не получилось в игре со словаками, - полностью моя вина. Я не так донес, не так объяснил. Претензий к ребятам абсолютно никаких, не собираюсь снимать с них ответственность, но я знаю и понимаю, о чем говорю. Та игра, которая была со Словакией, игра, а не результат - полностью моя вина.

Расскажите о завтрашнем сопернике. Сильно ли Словения отличается от Словакии?

Валерий Карпин: Не могу сказать, что есть большое отличие. У Словакии больше сильных игроков в центральной и опорной зонах. У Словении игроки с сильными качествами на флангах. Но общая суть от этого не меняется. В любом случае, нас ждет наисложнейшая игра, наисложнейший соперник. Мы видели, что и Словакия показала силу. А уж Словения никак не слабее.

Словенская сборная сыграет в Мариборе впервые за шесть лет, памятуя о легендарной победе над россиянами здесь же в 2009 году. Что для вас значит тот матч, будете ли вы и игроки чувствовать его эхо завтра?

Валерий Карпин: Пока вы не задали этот вопрос, я не то что не помнил, а вообще не знал, что это было в Мариборе.

Это правда? Cловенский журналист задал этот вопрос даже на испанском, которым в совершенстве владеет Карпин, чтобы избежать ошибок в переводе.

Валерий Карпин: Правда, не помню, что это было в Мариборе. Помню, что это было в Словении, против Словении, но в каком городе… В Мариборе, так в Мариборе.

Почему вы не используете клубные связки. Тех же Жемалетдинова и Смолова из "Локомотива".

Валерий Карпин: Потому что использую других игроков.

Но вы говорили, что времени на подготовку мало. Может, было бы удобнее использовать связки?

Валерий Карпин: Может быть, удобнее, а, может, и нет. А то давайте возьмем правый фланг с одной команды, центральную ось из другой, левый фланг из третьей пусть играет? Связка, которую вы называете, она сильна в атаке, в обороне или и там и там?

В атаке.

Валерий Карпин: А оборонятся не надо?

Вы говорили, что у нас проблемы в атаке.

Валерий Карпин: Когда говорил?

После матча со словаками.

Валерий Карпин: Сколько времени уже прошло.

Очевидно, что вы требуете от игроков вертикальной игры. Может лучше, чтобы наши побольше повладели мячом? Команде было бы так проще…

Валерий Карпин: Мне интересно, вы с чего такие умозаключения делаете. Что это мои требования.

Потому что это видно по игре. И я соответственно предполагаю.

Валерий Карпин: Вы предполагаете, а я располагаю.

Хорошо, вы считаете, что это проблема?

Валерий Карпин: Со Словакией да. С Мальтой и с Кипром проблемы не было. Есть соперник, который дает или не дает делать определенные вещи.

Завтра мы можем гарантировать себе второе место в группе, которое выводит в стыки. Как сбить волнение у игроков в связи с возможным решением задачи-минимум?

Валерий Карпин: Волнение, про которое вы говорите, о нем не надо говорить. Задачи-минимум у нас не стоит. Есть одна задача, она и минимум и максимум. Пока есть возможность цепляться за первое место, это и будет задачей-минимум. Говорить и даже думать об этом не надо. Соответственно, волнения быть не должно.

Устроит ли вас завтра победа, если она будет одержана в том же стиле, что и виктория над словаками?

Валерий Карпин: Да, устроит. Хотелось бы, чтобы с хорошей игрой? Хотелось бы.

Главный тренер словенцев Матьяж Кек сказал, что Словения не является фаворитом завтрашнего матча. Согласны с этим?

Валерий Карпин: Наверное, да. Считаю, что фаворитов нет, все 50 на 50. Другое дело, что играем в Словении, причем там же, где и в 2009 году, в Мариборе.