Маркус Гисдоль займет пост главного тренера московского "Локомотива"

Новым главным тренером футбольного клуба "Локомотив" станет немецкий специалист Маркус Гисдоль.

Как сообщает официальный сайт клуба, Гисдоль в ближайшее время будет назначен на этот пост. С ним достигнута договоренность.

Гисдоль начал карьеру тренера в 25 лет. Под его руководством вторая команда "Хоффенхайма" стала победителем Оберлиги "Баден-Вюртемберг". Позже он возглавлял "Хоффенхайм", "Гамбург" и "Кельн".

Гисдоль сменит на этом посту сербского специалиста Марко Николича, который в начале октября покинул команду. На этом посту он работал с мая 2020 года.

Под руководством Николича "Локомотив" выиграл Кубок России, а в чемпионате РПЛ завоевал серебряные и бронзовые медали.