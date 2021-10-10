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10.10.2021 12:43
Рубрика: Спорт

Маркус Гисдоль займет пост главного тренера московского "Локомотива"

Текст: Максим Домчев
Новым главным тренером футбольного клуба "Локомотив" станет немецкий специалист Маркус Гисдоль.
Фото: Rolf Vennenbernd/dpa via AP Фото: Rolf Vennenbernd/dpa via AP
Фото: Rolf Vennenbernd/dpa via AP
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Врио тренера "Локомотива" стал Лоськов

Как сообщает официальный сайт клуба, Гисдоль в ближайшее время будет назначен на этот пост. С ним достигнута договоренность.

Гисдоль начал карьеру тренера в 25 лет. Под его руководством вторая команда "Хоффенхайма" стала победителем Оберлиги "Баден-Вюртемберг". Позже он возглавлял "Хоффенхайм", "Гамбург" и "Кельн".

Гисдоль сменит на этом посту сербского специалиста Марко Николича, который в начале октября покинул команду. На этом посту он работал с мая 2020 года.

Под руководством Николича "Локомотив" выиграл Кубок России, а в чемпионате РПЛ завоевал серебряные и бронзовые медали.

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