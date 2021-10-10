Медведев успешно стартовал на турнире Индиан-Уэллса

Первая ракетка "Мастерса" в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев успешно стартовал на турнире, в двух сетах обыграв американца Маккензи Макдональда со счетом 6:4, 6:2.

Медведев - один из лучших игроков на твердом покрытии. Но, как отметил Даниил, этот корт отличается от стандартного харда.

- Если честно, я очень доволен, потому что не очень хорошо играл в Индиан-Уэллсе раньше и на тренировках перед этим турниром. Условия здесь сильно отличаются, - цитирует Медведева пресс-служба ATP. - Корт очень медленный, мячи медленные - недостаточно быстро летят. Поэтому в каждом матче, который я видел по телевизору, были розыгрыши по 35 ударов. Так что тут всем непросто. Физическая подготовка станет ключевым моментом. И физически я готов - это самое важное. Но рад, что игра не растянулась на три сета.

А вот долгий розыгрыш был. Во втором сете при счете 0:1, 15:15 Даниил на своей подаче выиграл ралли из 44 ударов.

В третий круг соревнований также пробился пятый номер мирового рейтинга Андрей Рублев. Он в двух сетах одолел испанца Карлоса Табернера (6:3, 6:4). Еще один россиянин - Аслан Карацев (23-й номер рейтинга) разгромил итальянца Сальваторе Карузо (135-й номер рейтинга) со счетом 6:0, 6:2.

Между тем в женской сетке - первая сенсация. Британка Эмма Радукану потерпела поражение в первом же матче в качестве чемпионки US Open. Она уступила белоруске Александре Саснович, занимающей 100-е место в рейтинге WTA.