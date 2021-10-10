Сборная Англии разгромила Андорру со счетом 5:0

Сборная Англии практически обеспечила себе место в финальной стадии чемпионата мира-2022. В матче восьмого тура квалификации "львы" разгромили Андорру со счетом 5:0 и упрочили лидерство в своей группе: отрыв от ближайшего конкурента Албании составляет четыре очка.

Этот матч мог и не состояться. За день до его начала на стадионе в Андорре произошел пожар: загорелась позиция для системы VAR. Инцидент случился во время прямого эфира одного из британских телеканалов.

Причины пожара не сообщались, но, вероятно, его спровоцировали искры от сварки - перед этим сварщики работали над возведением временного телевизионного помоста. Сотрудники арены сначала пытались погасить огонь самостоятельно, но затем на место прибыли пожарные и ликвидировали последствия.

Сама игра, как и предполагалось, никаких сюрпризов не преподнесла. Англичане легко разгромили Андорру. Подобно британцам, пять безответных мячей в ворота соперника отправили поляки, не оставившие никаких шансов Сан-Марино.

Если с первым местом в этой группе все более-менее ясно, то борьба за попадание в зону стыковых встреч предстоит нешуточная. Главные претенденты - Албания, имеющая на данный момент в своем активе 15 очков, и Польша (14 очков). Многое станет ясно во вторник, когда эти команды сыграют между собой в Тиране.

Чуть ранее третью победу подряд в отборочном цикле одержали Нидерланды. Команда Луи ван Гала одолела на выезде Латвию со счетом 1:0 и сделала большой шаг на пути к завоеванию путевки на чемпионат мира.

Многие болельщики "оранжевых" без должного энтузиазма восприняли новость о возвращении Луи ван Гала на тренерский мостик сборной. Да, ван Гал опытный специалист, но с 2016 года он оставался без работы. Пару лет назад Луи и вовсе признался, что не собирается возобновлять карьеру. Впрочем, от предложения возглавить национальную команду он отказаться не смог.

За день до матча Андорра - Англия на стадионе произошел пожар: загорелась позиция для системы VAR

При ван Гале Нидерланды прибавили, о чем говорят последние результаты: в четырех матчах квалификации ЧМ-2022 Депай и компания одержали три победы и сыграли вничью с одним из конкурентов по группе - Норвегией (1:1).

- Как я и предсказывал, у нас было огромное преимущество. Нидерланды создали 15 моментов, соперник - всего четыре. Я сказал, что у нас будет 70 процентов владения мячом, оказалось еще больше - 75. Так что ничего нового, - отметил Луи ван Гал. - Однако мне не понравились последние 20 минут. Нам нужно было просто контролировать ситуацию, а не развлекать публику. Цель - попасть на первенство планеты. Мы победили и стали на шаг ближе к достижению задачи.

В параллельной встрече группы "G" турки не сумели обыграть на своем поле Норвегию (1:1). Благодаря ничьей скандинавы сохранили за собой второе место: они опережают "янычар" на два очка - 14 против 12. В свою очередь у Нидерландов в активе 16 баллов.

В остальных матчах выходных были зафиксированы следующие результаты: Литва - Болгария - 3:1, Казахстан - Босния и Герцеговина - 0:2, Швеция - Косово - 3:0, Азербайджан - Ирландия - 0:3, Шотландия - Израиль - 3:2, Финляндия - Украина - 1:2, Грузия - Греция - 0:2, Швейцария - Северная Ирландия - 2:0, Люксембург - Сербия - 0:1, Фарерские острова - Австрия - 0:2, Молдавия - Дания - 0:4.

Параллельно с отборочными матчами ряд сборных проводит товарищеские игры. В одной из них Португалия принимала Катар и разгромила соперника со счетом 3:0. Один из мячей забил Криштиану Роналду, обновивший мировой рекорд по голам за национальные команды (112 мячей).