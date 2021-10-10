Сборная России проведет отборочный матч в Мариборе

Завтра сборная России проведет свой второй октябрьский отборочный матч. В печально известном Мариборе подопечные Валерия Карпина сразятся со словенцами. А несколькими днями ранее наши обыграли в Казани словаков - 1:0.

После игры в Казани окончательно стало понятно, в чем сборная Карпина ощутимо прибавила по сравнению с черчесовской. В везении. Наши не пропускают уже в четырех матчах кряду, ни в одном из которых россияне и близко не были доминирующей силой. Пик удачи пришелся как раз на матч со Словакией. Хозяева дали сопернику создать столько моментов, что их хватило бы на весь оставшийся остаток отборочного цикла, и умудрились выйти сухими из воды. Более того, словаки еще и забили за нас: в самом начале мяч в свои ворота срезал один из самых надежных словацких защитников, игрок итальянского "Интера" Милан Шкриньяр...

Между тем наших ждет особенное испытание, матч в Мариборе, где в 2009 году приключился один из самых печальных дней в истории российского футбола. Выиграв у словенцев дома со счетом 2:1, подопечные Гуса Хиддинка неожиданно уступили на стадионе "Людский Врт" 0:1 и не попали на ЧМ-2010. Прошло 11 лет, но участники того матча по-прежнему болезненно реагируют, когда их спрашивают про Марибор. "Когда говорят это слово, у меня поднимается температура", - признался мне Роман Павлюченко. А Павел Погребняк в ответ на предложение вспомнить те события, сказал просто "без меня" и повесил трубку. Пообщаться удалось только с автором дубля в первом матче тех стыков Динияром Билялетдиновым, который матч со словаками смотрел на казанском стадионе. С ним мы и дела сегодняшние обсудили, и Марибор вспомнили.

Динияр, признайтесь, если бы вы не были на трибуне, сумели бы досмотреть матч со словаками до конца?

Динияр Билялетдинов: Скажу так: интрига сохранялась до последних минут (смеется). К сожалению, мы не насладились содержанием игры, но мне сейчас это совершенно неинтересно. Главное, что взяли три очка. Надо думать о следующей игре.

Вы когда-нибудь видели, чтобы одной команде так везло в отдельно взятом матче?

Динияр Билялетдинов: Еще вратарь хорошо у нас сыграл. Понятно, что доминирование со стороны словаков было солидное: и по владению мячом, и по количеству ударов, и по моментам. Но бывают и такие матчи. Времени на подготовку команды все равно маловато у Валерия Георгиевича.

Исходя из того, что мы увидели в Казани, как считаете, есть у этой команды потенциал сыграть в Мариборе в другой футбол?

Динияр Билялетдинов: Если физически ребята восстановятся, чуть-чуть тактически схему по с акцентом на атаку, то мы можем увидеть другой матч.

Болезненная тема, но у вас был свой Марибор. Участники того матча содрогаются от одних воспоминаний о нем. Вам тоже не по себе?

Динияр Билялетдинов: Сейчас это все-таки не самый ключевой матч. Один из ключевых. У нас тогда было: или пан, или пропал. Я дышу ровно. Даже если мы не наберем там три очка, то все равно - все впереди, в матче с хорватами.

Нынешняя сборная Словении сильнее той, что выбила вашу команду из стыков в 2009 году?

Динияр Билялетдинов: Неплохая у них команда. Но та, по итогу, вышла на чемпионат мира. А этой сборной Словении выход на ЧМ не светит.

Сейчас мы вроде бы идем вровень с хорватами, но уступаем по разнице забитых и пропущенных мячей, да и последний матч нашим играть с Хорватией на выезде. Может, уже пора смириться со второй строчкой?

Динияр Билялетдинов: Надо по максимуму выжимать очки во всех матчах. А там, чем черт не шутит, можно у хорватов выиграть на выезде и спокойно выходить на чемпионат мира с первого места. Опять же, во главу угла сейчас ставить результат. А с хорватами что, выдадут суперматч и про плохую игру все забудут.

Как нам выйти на чемпионат мира-2022

Напомним, победа в группе выводит на ЧМ-2022 напрямую, второе место дает право сыграть в плей-офф. По регламенту турнира, при равенстве очков у двух команд и более, в первую очередь учитывается разница забитых и пропущенных мячей. Благодаря крупной победе над Кипром (3:0) хорватам удалось по этому параметру немного оторваться от нашей команды. Но еще не все потеряно.

Самый надежный способ обойти Модрича и компанию - выиграть все три оставшихся матча, в том числе у самих хорватов в Сплите. Тогда наши точно превзойдут "шашечных" по очкам. Ничья в Сплите устроит россиян только в том случае, если они в двух предыдущих встречах сумеют не просто выиграть, но сделают это максимально крупно, чтобы отыграть у Хорватии три мяча разницы.

А вот второе место у россиян почти в кармане. Словакия после поражения в Казани из гонки за топ-2 практически выбыла. У словенцев положение не намного лучше. Если команда Карпина не проиграет в Мариборе, то практически гарантирует себе плей-офф.