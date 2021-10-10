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10.10.2021 18:58
Рубрика: Спорт

Туктамышева установила рекорд на Finlandia Trophy

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(8583)
Вице-чемпионка мира 2021 года Елизавета Туктамышева оправдала свое прозвище Императрица. Питерская фигуристка лидировала на турнире Finlandia Trophy после короткой программы. В тройке сильнейших также наши Алена Косторная и Камила Валиева.

Имя чемпионки стало известно, когда девушки откатали произвольную программу. Четверные прыжки есть только в арсенале чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой, которая проводит первый полноценный взрослый сезон. Так что расклад сил мог измениться.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Ну а битву тройных акселей в короткой программе выиграла Туктамышева. Она была единственной, кто исполнил этот элемент ультра-си, набрав 81,53 балла. Это личный рекорд Лизы. Чемпионка Европы Алена Косторная тройной аксель восстановила не до конца, поэтому на прыжок не заходила (78,61). Валиева из-за падения с трикселя занимала третье место (74,93).

Михаил Коляда и Дмитрий Алиев уступили "золото" американцу Джейсону Брауну, вообще не владеющему квадами. В соревнованиях спортивных пар победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Евгения Тарасова и Владимир Морозов - вторые.

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