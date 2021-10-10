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10.10.2021 10:29
Рубрика: Спорт

Уайлдер отправлен в больницу после нокаута от Фьюри

Текст: Максим Домчев
Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер после поражения нокаутом от британца Тайсона Фьюри был отправлен в больницу.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Рано утром в воскресенье Уайлдер проиграл Фьюри нокаутом в 11-м раунде в поединке за титул чемпиона мира по версии WBC. При этом американец пропустил огромное количество ударов, и непонятно, как он сумел продержаться против британца так долго.

Фото: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports/ Reuters
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После боя Уайлдер был отправлен в больницу, где ему предстоит пройти обследование.

"Деонтей отправился в больницу. Необходимо проверить здоровье после такого количества пропущенных ударов", - приводит ТАСС слова представителя боксера.

Это был третий бой между Фьюри и Уайлдером. Первый завершился вничью, два последующих выиграл британец.

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