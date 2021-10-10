Уайлдер отправлен в больницу после нокаута от Фьюри

Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер после поражения нокаутом от британца Тайсона Фьюри был отправлен в больницу.

Рано утром в воскресенье Уайлдер проиграл Фьюри нокаутом в 11-м раунде в поединке за титул чемпиона мира по версии WBC. При этом американец пропустил огромное количество ударов, и непонятно, как он сумел продержаться против британца так долго.

После боя Уайлдер был отправлен в больницу, где ему предстоит пройти обследование.

"Деонтей отправился в больницу. Необходимо проверить здоровье после такого количества пропущенных ударов", - приводит ТАСС слова представителя боксера.

Это был третий бой между Фьюри и Уайлдером. Первый завершился вничью, два последующих выиграл британец.