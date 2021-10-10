Камила Валиева выиграла Finlandia Trophy с двумя мировыми рекордами

Чемпионка мира среди юниоров 15-летняя Камила Валиева, которая проводит свой первый полноценный взрослый сезон, выиграла турнир Finlandia Trophy в Эспоо. Причем фигуристка установила два новых мировых рекорда.

Валиева получила за произвольную программу 174,31 балла, что выше мирового рекорда, установленного Александрой Трусовой на этапе Гран-при Skate Canada в 2019 году (166,62). По ходу проката Камила, как и в короткой программе, упала с тройного акселя, однако чисто исполнила три четверных прыжка: сольный четверной сальхов, и два каскада "четверной тулуп - тройной тулупом" и "четверной тулуп - ойлер - тройной сальхов".

Итоговая сумма баллов Валиевой также превышает мировой рекорд: 249,24. Он был установлен Аленой Косторной в финале Гран-при сезона-2019/2020 и составлял 247,59.

В Эспоо Косторная заняла третье место (218,23). Второй стала Елизавета Туктамышева (233,30).