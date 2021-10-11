Криштиану Роналду установил два рекорда в товарищеском матче с командой Катара

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает удивлять. На выходных один из лучших игроков мира установил сразу два рекорда.

В отличие от большинства ведущих национальных команд, португальцы провели неофициальный матч. В рамках подготовки к первенству планеты "европейские бразильцы" принимали хозяев ЧМ-2022 - Катар.

Как и предполагалось, Португалия не оставила сопернику никаких шансов - 3:0. Открыл счет Роналду, обновивший мировой рекорд по голам за сборные (112 мячей). Кроме того, форвард "Манчестер Юнайтед" побил достижение испанца Серхио Рамоса по количеству встреч за национальную команду (181) и стал единственным футболистом планеты, которому удалось забить 46 странам на международном уровне.

- По-прежнему горжусь, как и всегда, что я представляю свою страну и ее цвета. Еще одно испытание, еще одна проверка на амбициозном и непоколебимом пути к присутствию на исторической мечте - чемпионате мира 2022 года. Что касается личных достижений, то рекорды в составе сборной всегда имеют особое значение. 181 матч за Португалию, голы в ворота 46 разных команд - это то, о чем я даже не мог мечтать, - написал Роналду в соцсетях.

Тем временем сборная Англии практически обеспечила себе место в финальной стадии чемпионата мира-2022. В матче восьмого тура квалификации "львы" разгромили Андорру со счетом 5:0 и упрочили лидерство в своей группе: отрыв от ближайшего конкурента Албании составляет четыре очка.

Роналду за свою великолепную карьеру смог забить сборным 46 стран в матчах разных уровней

Этот матч мог и не состояться. За день до его начала на стадионе в Андорре произошел пожар: загорелась позиция для системы VAR. Инцидент случился во время прямого эфира одного из британских телеканалов.

Причины пожара не сообщались, но, вероятно, его спровоцировали искры от сварки - перед этим сварщики работали над возведением временного телевизионного помоста. Сотрудники арены сначала пытались погасить огонь самостоятельно, но затем на место прибыли пожарные и ликвидировали последствия.

Сама игра, как и предполагалось, никаких сюрпризов не преподнесла. Англичане легко разгромили Андорру. Подобно британцам, пять безответных мячей в ворота соперника отправили поляки, не оставившие никаких шансов Сан-Марино.

Если с первым местом в этой группе все более-менее ясно, то борьба за попадание в зону стыковых встреч предстоит нешуточная. Главные претенденты - Албания, имеющая на данный момент в своем активе 15 очков, и Польша (14 очков). Многое станет ясно во вторник, когда эти команды сыграют между собой в Тиране.

Чуть ранее третью победу подряд в отборочном цикле одержали Нидерланды. Команда Луи ван Гала одолела на выезде Латвию со счетом 1:0 и сделала большой шаг на пути к завоеванию путевки на чемпионат мира.

В параллельной встрече группы "G" турки не сумели обыграть на своем поле Норвегию (1:1). Благодаря ничьей скандинавы сохранили за собой второе место: они опережают "янычар" на два очка - 14 против 12. В свою очередь у Нидерландов в активе 16 баллов.

В остальных матчах выходных были зафиксированы следующие результаты: Литва - Болгария - 3:1, Казахстан - Босния и Герцеговина - 0:2, Швеция - Косово - 3:0, Азербайджан - Ирландия - 0:3, Шотландия - Израиль - 3:2, Финляндия - Украина - 1:2, Грузия - Греция - 0:2, Швейцария - Северная Ирландия - 2:0, Люксембург - Сербия - 0:1, Фарерские острова - Австрия - 0:2, Молдавия - Дания - 0:4.