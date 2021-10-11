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Рубрика: Спорт

Немецкий специалист возглавит футбольный "Локомотив"

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 232(8583)
В московском клубе "Локомотив" будет новый тренер. Вчера пресс-служба команды сообщила, что вместо серба, напомним, ранее "Локомотив" покинул серб Марко Николич, при котором клуб завоевал серебро и бронзу РПЛ, а также одержал победу в Кубке России, клуб возглавит немец Маркус Гисдоль.

Что мы знаем о новом наставнике московского клуба? Гисдолю 52 года. В начале своей тренерской карьеры Маркус Гисдоль участвовал в развитии молодежных команд, тренировал "Штуттгарт" U-17 и "Хоффенхайм-2". Под его руководством вторая команда "Хоффенхайма" стала победителем Оберлиги "Баден-Вюртемберг".

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Также Гисдоль работал главным тренером основной команды "Хоффенхайм" и ассистентом главного тренера "Шальке 04". С 2016-го по 2018 год Маркус Гисдоль возглавлял "Гамбург", а с 2018-го по 2021-й - "Кёльн".

Вот как прокомментировал в эфире "Матч ТВ" назначение западного специалиста экс-наставник "Локо" Юрий Семин:

- У "Локомотива" всегда большие задачи, у команды много побед в чемпионате, много кубков, на международной арене выходил из группы и был в 1/4 лиги чемпионов, планка очень высокая. Новому тренеру хочется пожелать, чтобы больше было в сборной России игроков "Локо", чтобы из местной школы в стартовом составе пять или семь футболистов. Тогда выступления будут лучше, чем в последнее время. Вот этого хочется пожелать новому тренеру. Об этом специалисте, честно, я ничего не слышал.

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