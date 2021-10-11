Сборная России обыграла Словению в Мариборе

Марибор - второй по величине город Словении после столицы Любляны, но по нашим меркам мегаполисом его совсем не назовешь. Сюда приезжают насладиться неспешным и расслабленным ходом жизни. Даже самый известный игрок в истории словенского футбола Златко Захович, за которым всегда тянулся шлейф скандалов, предпочитает жить именно здесь, в родном городе. Обойти достопримечательности Марибора можно неторопливым шагом за пару часов: собор Иоанна Крестителя, базилика святой Марии, уютные площади, старинные домики. Отдельное удовольствие - прогуляться по набережной тихой реки Дравы и покормить местных лебедей.

Но именно сюда сборная Словении приехала сыграть отборочный матч ЧМ-2022 против России. Разумеется, памятуя об эпохальной победе над нашей командой здесь же, на стадионе "Людски врт", в 2009 году. Кстати, арена находится практически под холмом, который называется "Голгофа". Очень уместное название с учетом того, что случилось с россиянами в Мариборе 12 лет назад.

Впрочем, расчет Словенского футбольного союза на то, что на волне ностальгии матч соберет полные трибуны, не оправдался. И дело даже не в том, что у словенцев небольшие шансы пробиться на чемпионат мира. Просто сейчас футбол из-за отсутствия больших успехов не так популярен в стране. Значительно больше вниманием прессы, да и простых людей обласкан двукратный победитель велотура "Тур де Франс" Тадей Погачар. Местные коллеги рассказали, что на заключительном этапе итальянского "Тура Ломбардии", который на днях выиграл все тот же Погачар, фанатов было больше, чем на матче с Россией. 12-тысячный "Людски врт" в итоге заполнился лишь наполовину. Ощущение камерности на подходе к стадиону усиливали незатейливые народные мотивы, которые наигрывал на аккордеоне уличный музыкант.

Впрочем, то было снаружи. Магия мариборской арены такова, что тут даже условные пять тысяч словенцев могут устроить гостям ад. Наши имели возможность почувствовать оглушительное давление трибун уже на первых минутах, когда судья принял первое решение не в пользу хозяев.

Идеальный розыгрыш стандарта от наших парней



Фомин навесил четко на Дивеева, и Игорь открыл счет pic.twitter.com/yp9thTgx5u — Матч ТВ (@MatchTV) October 11, 2021

Вот в такое место приехала играть сборная Валерия Карпина. После натужной победы над Словакией в Казани главный тренер произвел несколько замен. В частности, с первых минут на поле появились Федор Кудряшов и Даниил Фомин, выходившие против словаков на замену. В старт попал и Алексей Миранчук, пропустивший предыдущий матч из-за дисквалификации. Капитанская повязка при этом досталась Алексею Сутормину, всего второй раз надевшему футболку национальной команды. Но это вполне укладывается в идеологию Карпина: капитаном в его сборной может стать любой.

С самого стартового свистка хозяева задали высочайшую планку агрессивности. Уже на первых минутах после серии единоборств наши парни подолгу поднимались с газона. Инициатива тоже была у словенцев. Однако из-за своей ретивости хозяева на 13-й минуте едва не поплатились. Словенский голкипер Ян Облак неаккуратно сыграл против Федора Смолова, и рефери уверенно указал на "точку". На счастье соперников, чуть раньше у наших был офсайд, судья свое решение отменил.

Так или иначе, этот момент остудил пыл словенцев, а наши все чаще стали гостить на чужой половине поля. А на 28-й минуте Игорь Дивеев классно затылком подрезал мяч после подачи углового - даже хваленый Облак хозяев не спас - 1:0. Для Игоря это дебютный гол за сборную. А еще через четыре минуты россияне удвоили преимущество и снова после стандарта. После розыгрыша очередного углового Георгий Джикия умудрился пробить через себя под самую перекладину - 2:0.

Словенцы угодили в нокдаун, но довольно быстро пришли в себя. Еще до перерыва они здорово разыграли мяч прямо перед нашей штрафной, выведя на голевой удар Йосипа Иличича - 1:2. Возможно, этому поспособствовали вынужденные перестановки в защите: из-за травмы поле на 36-й минуте покинул Дивеев, вместо которого вышел Максим Осипенко.

БИСИКЛЕТА от Джикии – лучшее, что ты сегодня мог увидеть



Так не всякий нападающий забьет, а Георгий исполнил просто идеально



Уходим на перерыв при счете 1:2 pic.twitter.com/cw4AzdMpBH — Матч ТВ (@MatchTV) October 11, 2021

Второй тайм начался в рваном темпе, и в такой игре наши выглядели чуть лучше. Хотя до реальной угрозы дело доходило не так часто, как хотелось бы. Из того, что запомнилось: перепасовка Бакаева и Смолова, но последний замешкался с ударом из выгодной позиции. Словенцы, подбадриваемые трибунами, ответили остро. Иличич ворвался в штрафную, откатил Ловричу, но тот, к счастью для нас, пробил в спину Баринову. На 75-й минуте Куртич все-таки пробил Сафонова, но из очевидного положения вне игры. Тем не менее, рефери взял тревожную паузу, чтобы получить подтверждение от ВАР.

Карпин отреагировал оперативно, тут же сделав двойную замену. Вместо Смолова и Миранчука вышли Арсен Захарян и Антон Заболотный. А еще чуть позже наставник нашей сборной укрепил оборону, выпустив пятым защитником Дмитрия Чистякова.

Этих мер оказалось достаточно, чтобы удержать победу, даже несмотря на добавленные пять с лишним минут. С учетом ничьей в матче Хорватия - Словакия сборная России за два тура до конца вышла на первое место.