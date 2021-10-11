Сборная России впервые пропустила гол под руководством Карпина

Сборная России в матче против Словении пропустила первый гол под руководством Валерия Карпина. В Мариборе проходит отборочный матч чемпионата мира 2022 года, в котором встречаются сборные Словении и России.

В первом тайме сборная России усилиями двух центральных защитников Игоря Дивеева и Георгия Джикии повела в счете 2:0. Но затем Йосип Иличич отыграл один гол. После первого тайма россияне ведут 2:1.

Под руководством Валерия Карпина сборная России пропустила гол впервые. Игры против Хорватии, Кипра, Мальты и Словакии россияне завершили без пропущенных мячей.