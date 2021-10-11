Сборная России вышла на первое место в группе, опередив Хорватию

Сборная России вышла в лидеры отборочной группы чемпионата мира. Это произошло после победы команды Валерия Карпина над Словенией и ничейного исхода в матче Хорватия - Словакия.

В параллельном матче Хорватия на своем поле принимала Словакию. До этого тура хорваты лидировали, опережая российскую команду по дополнительным показателям, но сейчас любая осечка может дорого стоить на финише. Словаки открыли счет на 20-й минуте встречи. Иван Штранц после навеса со штрафного сумел точно пробить головой. Хорваты сумели отыграться после точного удара Андрея Крамарича.

Но на перерыв гости ушли, ведя в счете. Незадолго до свистка на перерыв забытый всеми Лукаш Гараслин сумел реализовать свой момент. Выиграть Словакии помешал лучший игрок хорватской команды последних лет Лука Модрич. Его удар со штрафного во втором тайме оказался неберущимся для вратаря.

После этого тура в группе лидирует сборная России, набравшая 19 очков. У Хорватии - 17, Словакия на третьем месте - 10 очков.