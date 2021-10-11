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11.10.2021 21:53
Рубрика: Спорт

"Спартак" в седьмой раз подряд проиграл ЦСКА в КХЛ

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на своей площадке переиграл "Спартак" с минимальным счетом 1:0. Для "Спартака" в КХЛ нет более неудобной команды, чем ЦСКА. Красно-белые уступают своим принципиальным соперникам очень часто, к этой игре они подошли с серией из шести неудач кряду.

Фото: AP Photo/Nick Wass
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Матч получился упорным. "Спартак" старался не пропустить, отвечая на атаки соперника своими выпадами, но в самом конце первого периода все же армейцам удалось открыть счет. Автором заброшенной шайбы стал Сергей Плотников.

Больше голов в этом матче зрители не увидели. ЦСКА добился седьмой подряд победы над "Спартаком". После этой победы на счету ЦСКА стало 22 очка, у "Спартака" - 16.

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