"Спартак" в седьмой раз подряд проиграл ЦСКА в КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на своей площадке переиграл "Спартак" с минимальным счетом 1:0. Для "Спартака" в КХЛ нет более неудобной команды, чем ЦСКА. Красно-белые уступают своим принципиальным соперникам очень часто, к этой игре они подошли с серией из шести неудач кряду.

Матч получился упорным. "Спартак" старался не пропустить, отвечая на атаки соперника своими выпадами, но в самом конце первого периода все же армейцам удалось открыть счет. Автором заброшенной шайбы стал Сергей Плотников.

Больше голов в этом матче зрители не увидели. ЦСКА добился седьмой подряд победы над "Спартаком". После этой победы на счету ЦСКА стало 22 очка, у "Спартака" - 16.