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11.10.2021 20:38
Рубрика: Спорт

Сутормин будет капитаном сборной России в матче против Словении

Текст: Илья Соболев
Тренерский штаб сборной России назвал состав на отборочный матч ЧМ-2022 против Словении, который пройдет в Мариборе.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

С первых минут у нашей команды выйдут вратарь Матвей Сафонов; защитники Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Алексей Сутормин; полузащитники Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Даниил Фомин, Алексей Миранчук, Зелимхан Бакаев и нападающий Федор Смолов.

Фото: Михаил Синицын / РГ
Онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 Словения - Россия

Отметим, что Федор Кудряшов, Даниил Фомин вышли на замену в предыдущем матче против Словакии (1:0), а Миранчук пропускал игру из-за дисквалификации. Еще один любопытный момент: капитанская повязка досталась Сутормину, который проведет всего лишь второй матч за национальную команду.

Напомним, на все матчи при Карпине сборную России выводили на поле разные капитаны.

Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

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