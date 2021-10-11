Сутормин будет капитаном сборной России в матче против Словении

С первых минут у нашей команды выйдут вратарь Матвей Сафонов; защитники Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Алексей Сутормин; полузащитники Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Даниил Фомин, Алексей Миранчук, Зелимхан Бакаев и нападающий Федор Смолов.
Отметим, что Федор Кудряшов, Даниил Фомин вышли на замену в предыдущем матче против Словакии (1:0), а Миранчук пропускал игру из-за дисквалификации. Еще один любопытный момент: капитанская повязка досталась Сутормину, который проведет всего лишь второй матч за национальную команду.
Напомним, на все матчи при Карпине сборную России выводили на поле разные капитаны.
Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.
Сутормин – капитан, Миранчук и Кудряшов в основе!— Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2021
Наш состав на матч #СловенияРоссия! pic.twitter.com/4x3FZZ3icT