В Туле открыли новую многофункциональную спортивную арену

На старте чемпионата России по волейболу в женской суперлиге произошло знаковое событие. Во втором туре "Тулица" отметила новоселье, приняв "Минчанку" на новой "Тула-Арене".

Новый спорткомплекс состоит из двух зданий. Универсальный зал для игровых видов спорта и соревнований по единоборствам на 2 тысячи зрителей расположен в основном здании, а тренировочный центр включает шесть оснащенных всем необходимым залов для занятий единоборствами - дзюдо, спортивной борьбой, самбо, боксом, рукопашного боя и восточными единоборствами.

- Очень приятно находиться в этом новом зале. Хочу вам передать приветствие от президента России и поздравить с открытием нового комплекса. Удачи вам в новом сезоне, - сказал помощник президента России Игорь Левитин на церемонии открытия.

Туляков также поздравили министр спорта Олег Матыцин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, президент "Норникеля" Владимир Потанин и генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

Глава минспорта Олег Матыцин отметил, что Тульская область входит в число лидеров по развитию массового спорта. "Сегодня более 47% населения Тульской области занимаются физкультурой и спортом, а доступность спортивной инфраструктуры превышает 65%", - сказал Матыцин.

Он также подчеркнул, что всё больше спортивных объектов возводится при поддержке бизнес-сообщества. "Тула-Арена" - наглядный тому пример. Она была построена всего за два года, после того как правительство Тульской области и компания "Норникель" подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме.

"Развитие массового спорта и создание возможностей для его продвижения было и остается приоритетом социальной политики нашей компании. На протяжении многих лет "Норникель" сотрудничает с Олимпийским комитетом России, Федерацией хоккея России, Российским футбольным союзом и другими спортивными организациями. За это время был накоплен успешный опыт реализации крупных проектов национального и международного уровня, и теперь мы делимся этим опытом с другими регионами. Крепкое здоровье и общечеловеческие ценности, прививаемые новым поколениям благодаря спорту, становятся импульсом для дальнейшего успешного развития всей страны", - подчеркнул Владимир Потанин.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил значимость события для всего региона: "Сегодня мы открываем уникальный во всех отношениях объект - новый дом для мальчишек и девчонок, которые занимаются единоборствами. И, конечно, это дом для нашей любимой команды "Тулица". Хочу поблагодарить Владимира Потанина за помощь в реализации этого проекта".

Около 800 спортсменов из областной школы олимпийского резерва и муниципальных спортивных школ будут заниматься в "Тула-Арене" различными видами единоборств. А "Тулице" новый дом уже помог сломить сопротивление "Минчанки" - 3:1.

Впрочем, матчами "Тулицы" новый спорткомплекс не будет ограничиваться. Весной следующего года "Тула-Арены" примет свои первые международные соревнования - Кубок Европы по дзюдо.