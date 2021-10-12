Александр Дюков: Сегодня ребята больше играли в футбол

Сильно нервничали последние 10-15 минут матча?

Александр Дюков: Ну, конечно, пришлось понервничать.

Как отреагировали, когда судья после подсказки ВАР не засчитал гол в наши ворота?

Александр Дюков: Я видел момент не очень хорошо, а решение судьи воспринял, как данность.

Согласны, что сборная при Карпине снова продемонстрировала характер?

Александр Дюков: Во всех этих пяти матчах команда действительно демонстрировала бойцовские качества и добивалась результата иногда на зубах, проявляя волю. Но, что сегодня особенно порадовало, как я уже сказал, ребята больше играли в футбол и, кажется, сами получали от этого удовольствие. Конечно, не все получалось и получается, но, в принципе, видны определенные изменения, и это радует.

Если мы выиграем у Кипра, то в матче с хорватами нас устроит и ничья, что исторически для российской сборной не очень хорошо…

Александр Дюков: У нас следующая игра против Кипра. Давайте добьемся победы там, а потом уже будем думать о Хорватии.

Как вам гол через себя Георгия Джикии?

Александр Дюков: Это было что-то из пляжного футбола.

Давно наши сборники не забивали через себя…

Александр Дюков: Тоже не могу вспомнить такие случаи. Но видимо, Джикия смотрел чемпионат мира по пляжному футболу, который проходил в Москве.

БИСИКЛЕТА от Джикии – лучшее, что ты сегодня мог увидеть 😍😍😍



Так не всякий нападающий забьет, а Георгий исполнил просто идеально 🔥



Уходим на перерыв при счете 1:2 pic.twitter.com/cw4AzdMpBH — Матч ТВ (@MatchTV) October 11, 2021

Вы говорили, что вас не до конца устраивает игра сборной. Сегодня она вас устроила полностью?

Александр Дюков: Полностью, наверное, нет. Если бы полностью, всем нам не пришлось бы нервничать последние 10-15 минут. Исход этого матча решился бы раньше.

Насколько важно психологически, что удалось добиться победы в таком знаковом для нас месте, как Марибор?

Александр Дюков: Вы знаете, это другая сборная, другой тренер, другие игроки. Не думаю, что событие 12-летней давности как-то повлияло на этих игроков.

Команда уже в стыках. Она получит премиальные, или они полагаются только при выходе на чемпионат мира?

Александр Дюков: Команда получит премиальные только в случае выхода на чемпионат мира.

У Карпина контракт до конца отборочного турнира. Получается, соглашение с ним автоматически продлено на стыковые матчи, если придется в них играть?

Александр Дюков: Ну да, если мы играем в стыках, то да.

Сегодняшний матч показал, что мы можем обходиться без Дзюбы?

Александр Дюков: Зачем вы задаете провокационные вопросы. Тренер пригласил Артема? Пригласил. Значит, он посчитал, что Артем может помочь сборной.

В Петербурге наша команда сыграет с Кипром предпоследний матч на групповом этапе отборочного турнира. Не думали о том, чтобы увеличить посещаемость на этой встрече?

Александр Дюков: Мы пока думали о сегодняшнем матче. Недели через две, когда эпидемиологическая ситуация станет более понятной, тогда и будет приниматься решение. Решение будет приниматься Роспотребнадзором и властями города. Ситуация находится в динамике, поэтому вести соответствующие разговоры преждевременно.