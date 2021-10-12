Игорь Дивеев: В раздевалке после матча пели "Валера, Валера!"

Игорь, тебя заменили еще в первом тайме. Что у тебя за повреждение?
Игорь Дивеев: Почувствовал дискомфорт в пахе и попросил замену. Побоялся, что могу усугубить травму. Сейчас сделаем МРТ и проверим, что там.
Как воспринималась игра изнутри? И что думаешь о том, что сегодня оба мяча забили защитники?
Игорь Дивеев: Когда я играл, игра была равная, мы ее контролировали, хорошо выходили из обороны. Была пара моментов как у нас, так и у них. Но, когда меня заменили, начал болеть, переживал, все ногти на пальцах изгрыз. Главное выиграли. Да, сегодня забили два центральных защитника, но важно, что три очка у нас. Будем готовиться к следующим играм.
Когда узнали о том, что хорваты сыграли вничью со словаками в параллельном матче и пропустили нас на первое место в группе?
Игорь Дивеев: Узнали после игры, когда зашли в раздевалку. Да, мы лидеры группы, но у нас задача занять первое место. Нас ждут важные матчи с Кипром и Хорватией. Будем разбирать.
Что вообще происходило в раздевалке после матча? Выиграли на выезде, гарантировали себе, минимум, второе место в группе…
Игорь Дивеев: Поздравили друг друга, включили песню "Валера, Валера!"
Как отреагировал на это Валерий Георгиевич?
Игорь Дивеев: Он тоже пел.