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12.10.2021 22:53
Рубрика: Спорт

Медведев одержал юбилейную победу в сезоне

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8584)
Даниил Медведев, первая ракетка "Мастерса" в американском Индиан-Уэллсе, пробился в 1/8 финала турнира. В третьем круге россиянин обыграл серба Филипа Крайиновича со счетом 6:2, 7:6 (7:1). Для Медведева это была знаковая 50-я победа в сезоне-2021.
Даниил Медведев признался, что не считает свои победы, но новость о знаковом достижении его порадовала. Фото: gettyimages Даниил Медведев признался, что не считает свои победы, но новость о знаковом достижении его порадовала. Фото: gettyimages
Даниил Медведев признался, что не считает свои победы, но новость о знаковом достижении его порадовала. Фото: gettyimages

- Сейчас я не гонюсь за всеми турнирами подряд. Участвую только в самых крупных соревнованиях или в тех, что помогут мне набрать форму. Поэтому здорово, что мне удалось одержать 50 побед за один год. Это значит, что во многих турнирах я показывал неплохие результаты, - отметил Медведев, который недавно завоевал свой первый титул на турнире "Большого шлема" на US Open.

Фото: saintho / istock
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По количеству выигранных матчей Даниил уступает только греку Стефаносу Циципасу (52). Первая ракетка мира серб Новак Джокович с 44 победами не попал даже в топ-5. А пятерка самых результативных теннисистов выглядит так: 1. Циципас - 52; 2. Медведев - 50; 3. Каспер Рууд - 49; 4. Андрей Рублев - 47; 5. Александр Зверев - 46.

Медведев не совсем доволен чересчур медленными кортами, но может улучшить свои показатели уже завтра, когда в матче четвертого круга встретится с болгарином Григором Димитровым. А вот у пятой ракетки мира Рублева изменения в графе поражения. Андрей, которому в перспективе прочили полуфинал против Дани, в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе проиграл американцу Томми Полу, занимающему 60-ю строчку в рейтинге ATP (4:6, 6:3, 5:7). Причем статистика очных встреч была железно в пользу россиянина - 3:0.

Борьбу в Индиан-Уэллсе продолжают еще два наших теннисиста. Карен Хачанов встречается с испанцем Пабло Карреньо-Буста за выход в четвертый круг. Аслан Карацев накануне оказался сильнее представителя Канады Дениса Шаповалова (7:5, 6:2) и ждет встречи 1/8 финала против Хуберта Хуркача.

Даниил Медведев считает, что корты в Индиан-Уэллсе такие медленные, что можно играть в мини-теннис

Что касается женского турнира в Индиан-Уэллсе, то россиянок в сетке становится все меньше. Дарья Касаткина уступила немке Анжелике Кербер (2:6, 6:1, 4:6). Анастасия Павлюченкова проиграла финалистке US Open Лейле Фернандес, представляющей Канаду (7:5, 3:6, 4:6). Но приятный сюрприз преподнесла Анна Калинская. Она стартовала с квалификации и пробилась в 1/8 финала. В третьем круге Калинская в трех сетах обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич со счетом 1:6, 6:1, 6:3. За право выйти в четвертьфинал соревнований Калинская сразится с Онс Жабер из Туниса.

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