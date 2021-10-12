Медведев одержал юбилейную победу в сезоне

Даниил Медведев, первая ракетка "Мастерса" в американском Индиан-Уэллсе, пробился в 1/8 финала турнира. В третьем круге россиянин обыграл серба Филипа Крайиновича со счетом 6:2, 7:6 (7:1). Для Медведева это была знаковая 50-я победа в сезоне-2021.

Даниил Медведев признался, что не считает свои победы, но новость о знаковом достижении его порадовала. Фото: gettyimages

- Сейчас я не гонюсь за всеми турнирами подряд. Участвую только в самых крупных соревнованиях или в тех, что помогут мне набрать форму. Поэтому здорово, что мне удалось одержать 50 побед за один год. Это значит, что во многих турнирах я показывал неплохие результаты, - отметил Медведев, который недавно завоевал свой первый титул на турнире "Большого шлема" на US Open.

По количеству выигранных матчей Даниил уступает только греку Стефаносу Циципасу (52). Первая ракетка мира серб Новак Джокович с 44 победами не попал даже в топ-5. А пятерка самых результативных теннисистов выглядит так: 1. Циципас - 52; 2. Медведев - 50; 3. Каспер Рууд - 49; 4. Андрей Рублев - 47; 5. Александр Зверев - 46.

Медведев не совсем доволен чересчур медленными кортами, но может улучшить свои показатели уже завтра, когда в матче четвертого круга встретится с болгарином Григором Димитровым. А вот у пятой ракетки мира Рублева изменения в графе поражения. Андрей, которому в перспективе прочили полуфинал против Дани, в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе проиграл американцу Томми Полу, занимающему 60-ю строчку в рейтинге ATP (4:6, 6:3, 5:7). Причем статистика очных встреч была железно в пользу россиянина - 3:0.

Борьбу в Индиан-Уэллсе продолжают еще два наших теннисиста. Карен Хачанов встречается с испанцем Пабло Карреньо-Буста за выход в четвертый круг. Аслан Карацев накануне оказался сильнее представителя Канады Дениса Шаповалова (7:5, 6:2) и ждет встречи 1/8 финала против Хуберта Хуркача.

Даниил Медведев считает, что корты в Индиан-Уэллсе такие медленные, что можно играть в мини-теннис

Что касается женского турнира в Индиан-Уэллсе, то россиянок в сетке становится все меньше. Дарья Касаткина уступила немке Анжелике Кербер (2:6, 6:1, 4:6). Анастасия Павлюченкова проиграла финалистке US Open Лейле Фернандес, представляющей Канаду (7:5, 3:6, 4:6). Но приятный сюрприз преподнесла Анна Калинская. Она стартовала с квалификации и пробилась в 1/8 финала. В третьем круге Калинская в трех сетах обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич со счетом 1:6, 6:1, 6:3. За право выйти в четвертьфинал соревнований Калинская сразится с Онс Жабер из Туниса.