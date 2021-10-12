Молодежная сборная России разгромила Литву в отборе к ЧЕ-2023

Молодежная сборная России по футболу одержала третью победу в отборочном турнире ЧЕ-2023. На выезде со счетом 3:0 была обыграна Литва.

Первый тайм прошел с преимуществом команды Михаила Галактионова, но голевых моментов было создано совсем немного.

После перерыва россияне заиграли чуть активнее. На 64-й минуте травму получил полузащитник "Спартака" Наиль Умяров, сильно подвернувший голеностоп. В итоге он был заменен и сумеет ли он помочь клубу в ближайшее время - пока неизвестно.

Вместо Умярова на поле вышел второй нападающий Тимур Сулейманов. И первым же касанием он поучаствовал в голевой атаке, точку в которой поставил Константин Тюкавин. Спустя две минуты игроки сборной Литвы поразили собственные ворота. Каролис Узела отдавал пас вратарю, но мяч разминулся с ногой голкипера и влетел в сетку.

На 71-й минуте Тюкавин оформил дубль, установив окончательный счет - 3:0.

Сборная России занимает в группе второе место, набрав 9 очков. Столько ко же у лидера - Испании, но эта команда провела на матч меньше.