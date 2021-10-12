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12.10.2021 19:01
Рубрика: Спорт

Олимпийский чемпион Никита Гусев вернулся в СКА из НХЛ

Текст: Максим Домчев

Олимпийский чемпион 2018 года нападающий Никита Гусев перешел в СКА. Хоккеист так и не смог закрепиться в Национальной хоккейной лиге и вернулся на родину. Во вторник он подписал контракт со СКА, который рассчитан до окончания нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги, сообщает сайт клуба.

Фото: AP Photo/Nick Wass
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Напомним, Гусев перебрался в НХЛ в 2019 году. Он выступал за "Нью-Джерси", а в минувшем сезоне был обменян во "Флориду". В 31-м матче в регулярном чемпионате он набрал 10 очков. Перед началом нынешнего сезона Гусев подписал просмотровый контракт с "Торонто", но в итоге полноценный договор россиянину предложен не был.

В составе СКА нападающий выступал с 2015 по 2019 год и завоевывал Кубок Гагарина. Всего за СКА 29-летний форвард провел 272 матча, в которых набрал 318 очков (104 шайбы + 214 передач).

Тем временем другой российский форвард Анатолий Голышев заключил контракт с "Нью-Йорк Айлендерс" на один год. Зарплата игрока составит 750 тыс. долларов.

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