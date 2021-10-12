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12.10.2021 13:56
Рубрика: Власть

Ямальский "медведь" стал сильнейшим в состязаниях единоборцев

Текст: Иван Ман
Спортсмены клуба единоборств "Варк", сформированного в 2017 году по инициативе депутата Заксобрания Ямала Эдуарда Яунгада, вновь подтвердили свое мастерство на прошедших в Салехарде первенстве и чемпионате ЯНАО по рукопашному бою.
Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО
Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО

В поединках участвовали 122 человека, съехавшихся из ряда районов и городов автономного округа, включая самые отдаленные. В командном зачете победу одержал "медведь" - так переводится с ненецкого "варк". За короткое время этот клуб стал одним из сильнейших среди аналогичных профильных спортивных учреждений в регионах российской Арктики. Одно из свидетельств тому - "золото" и "бронза", завоеванные несколько месяцев назад представителями "Варка" на международных соревнованиях по рукопашному бою в белорусском Гродно.

Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО
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За напряженными и зрелищными состязаниями в Салехарде наблюдали глава города Алексей Титовский, вице-президент общероссийской федерации рукопашного боя, судья всероссийской и международной категории Розалин Насибуллин. Они поздравили с успешным выступлением "Варка" организатора клуба, взявшего его под свою финансовую опеку. Дети, а также девушки и юноши до 23 лет занимаются в нем бесплатно, им нет нужды тратиться и на экипировку. Помещения для тренировок предоставляют образовательные учреждения.

- Сначала "Варк" посещала небольшая группа студентов из числа коренных малочисленных народов Севера, приехавших на учебу в Салехард. Сегодня в нем под руководством профессиональных тренеров занимаются уже 70 человек. Мы всячески поддерживаем их увлечение. Сейчас решаем вопрос об открытии филиалов клуба на полуострове Ямал в поселках Панаевск и Салемал, - рассказывает Эдуард Яунгад, член попечительского совета "Варка".

Напомним, что в парламенте ЯНАО Эдуард возглавляет комитет по развитию АПК и делам КМНС. Он же президент ассоциации "Ямал - потомкам!", созданной в целях защиты прав и интересов коренных северных народов, решения их экономических и социальных вопросов, сохранения традиционной сферы хозяйствования.

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