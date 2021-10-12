Сборная России обыграла Словению в Мариборе

Сборная России одолела Словению в Мариборе со счетом 2:1 и гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира-2022.

Забивают защитники

Будем честны: игру в Мариборе мы ждали с тревогой. Двенадцать лет назад именно здесь на стадионе "Людски врт" сборная России неожиданно для всех уступила Словении и не сумела пробиться на чемпионат мира. Над стадионом нависает холм, который называется Голгофой. И мы, памятуя о событиях 2009 года, очень боялись, что Голгофа повторится, но теперь уже с командой Валерия Карпина. Невзрачная игра в Казани против Словакии, даже несмотря на минимальную победу (1:0), эти опасения только усиливала.

Мы боялись, а словенцы, для которых решался вопрос попадания на ЧМ-2022, наоборот, надеялись. Шесть лет, а точнее 2155 дней, как скрупулезно подсчитали местные журналисты, сборная Словении не играла на "Людски врт". Возвращение национальной команды в Марибор приурочили аккурат к приезду россиян.

И во всей этой нездоровой, нервной обстановке Валерий Карпин выбрал, кажется, самую верную линию взаимодействия с командой. Вкратце ее можно обозначить как "Не накручивать себя понапрасну". Были беспомощны со словаками? Не переживайте, это не вы - игроки - виноваты, а тренер. "Я идиот, моя вина, что вы не показали ваш уровень". Марибор - кошмарное место? "Я даже не помню, что та игра в 2009-м была в Мариборе". И потом, на послематчевой пресс-конференции - журналистам: "Я пытался вам донести, сказать, но вы не верите. Повторяю, футболисты так устроены: нас привозят в город Икс, селят в гостиницу. Мы играем и уезжаем. Вы меня можете спросить, где мы играли даже знаковые матчи в США, в Англии, в Японии. Я не вспомню. Мы как артисты, у которых смешались города и страны, и они помнят в лучшем случае концертную площадку. А вы говорите про призраков применительно к футболистам, многие из которых не помнят и не слышали о том, о чем вы говорите".

Может, поэтому сборная, которая в понедельник вышла на поле арены "Людски врт", была не похожа ни на себя, игравшую в Казани со Словакией, ни, тем более, на команду образца 2009 года. Словенцы-то, как и тогда, бились как звери, подчас перегибая по части агрессии и жесткости. Вот только наши были легконоги и куражны. "Особенно порадовало, что ребята больше играли в футбол и сами получали от этого удовольствие", - резюмировал президент Российского футбольного союза Александр Дюков, приехавший в Марибор лично поддержать команду.

Как квинтэссенция, победный гол Георгия Джикии, который тот забил ударом через себя. Но тут - важное уточнение. Кураж не будет эффективен, если ему не предшествует определенная работа. У сборной России она была. "Сам по себе гол получился нестандартным, необычным для защитника, - прокомментировал эпизод Валерий Георгиевич. - Но получилось, слава Богу. Наигрывали угловой, и то, что получился наигранный "стандарт", - это радует. Перед игрой сказал, что два года Словения не пропускала с угловых, давайте сделаем так, чтобы пропустили. Взял ребят на слабо, можно сказать".

Наша сборная взяла реванш у Словении за поражение в 2009 году в Мариборе, из-за которого россияне остались без чемпионата мира

Какая атмосфера сейчас царит в сборной, лучше всего демонстрирует сценка на послематчевой пресс-конференции с участием автора первого гола нашей сборной Игоря Дивеева, кстати, тоже защитника.

- Как отпраздновали победу в раздевалке? - спросили у футболиста. Пока переводчик излагал вопрос на словенском, Дивеев о чем-то посмеялся с Карпиным.

- Поздравили друг друга. Включили песню "Валера, Валера", - как мог, пропел Игорь.

Это было так неожиданно, что коллеги даже не успели включить видеозапись на своих телефонах, чтобы запечатлеть уникальный момент. На просьбы повторить этот перформанс Дивеев отказался, мол, спою еще раз, когда выйдем на чемпионат мира.

- А как отреагировал главный тренер? - прозвучал тогда другой вопрос.

- Он пел вместе с нами.

Разумеется, окончательные выводы делать пока рано. Сборная при Валерии Карпине не проигрывает уже пять матчей, одержав победы в четырех из них при одной ничьей. Тем не менее задача выхода на чемпионат мира еще не решена. Все решится в ноябре. Но за кое-что Валерию Георгиевичу и его нынешним подопечным уже можно сказать спасибо. Марибор - больше не страшное слово.

Что нам нужно, чтобы выйти на чемпионат мира

Благодаря победе над словенцами сборная России гарантировала себе вторую строчку в группе "H". Словения и Словакия потеряли даже теоретические шансы догнать команду Валерия Карпина по итогам двух оставшихся туров. Напомним, второе место дает право сыграть в стыковых матчах.

Прямую путевку на чемпионат мира обеспечит только первое место. На него вышли россияне после того, как Хорватия в параллельной игре не сумела дожать Словакию - 2:2.

В ноябре россияне проведут еще две встречи: в Санкт-Петербурге против Кипра и в Сплите против Хорватии. Хорваты перед заключительным домашним матчем сыграют в гостях с Мальтой и, скорее всего, выиграют. Таким образом, чтобы гарантированно остаться на вершине группы "H", нашим нужно не потерять очки в матче с Кипром и не проиграть в Сплите.

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