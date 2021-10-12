Тренер сборной Словении заявил, что без Дзюбы сборная России стала лучше

Сборная России по футболу без нападающего Артема Дзюбы стала играть быстрее. Так считает главный тренер сборной Словении Матьяж Кек.

В понедельник в Мариборе сборная России со счетом 2:1 победила команду Словении в отборочном матче чемпионата мира 2022 года.

Кек сравнил команду Валерия Карпина с той, которая противостояла словенцам в первом круге. Тогда больше всех проблем команде доставил форвард "Зенита" Артем Дзюба, но без него сборная России выглядела еще лучше, считает тренер словенцев.

"Да, действительно, в Сочи Дзюба был моим кошмаром, но сегодня играла другая команда, она стала более быстрой и гибкой, против таких команд очень тяжело играть. Это и отражает турнирная таблица группы", - приводит ТАСС слова Кека.