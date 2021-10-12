В Словении после футбольного матча напали на российских болельщиков

В словенском городе Марибор напали на российских футбольных болельщиков. Это произошло после окончания матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Словении и России. Один из болельщиков сообщил подробности инцидента РИА Новости.

По его словам, после матча компания из пяти россиян возвращались со стадиона в отель, и по дороге произошло нападение.

"Шли без цветов сборной России. В темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать. Досталось всем, но одного из наших парней серьезно избили - его доставили в больницу, где зафиксировали переломы и множественные ушибы", - рассказал болельщик и добавил, что в полиции составили протокол.

Встреча сборных Словении и России состоялась в понедельник в Мариборе и завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.