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12.10.2021 13:53
Рубрика: Спорт

В Словении после футбольного матча напали на российских болельщиков

Текст: Максим Домчев
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В словенском городе Марибор напали на российских футбольных болельщиков. Это произошло после окончания матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Словении и России. Один из болельщиков сообщил подробности инцидента РИА Новости.

Фото: instagram@teamrussia
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По его словам, после матча компания из пяти россиян возвращались со стадиона в отель, и по дороге произошло нападение.

"Шли без цветов сборной России. В темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать. Досталось всем, но одного из наших парней серьезно избили - его доставили в больницу, где зафиксировали переломы и множественные ушибы", - рассказал болельщик и добавил, что в полиции составили протокол.

Встреча сборных Словении и России состоялась в понедельник в Мариборе и завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.

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