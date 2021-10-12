Видео: Карпин и игроки сборной спели в раздевалке песню "Валера, Валера"

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала видео из раздевалки команды после победы над Словенией в отборе ЧМ-2022.

В понедельник наши футболисты добились важнейшей победы в отборочном матче чемпионата мира 2022 года. Команда Валерия Карпина благодаря голам Игоря Дивеева и Георгия Джикии выиграла - 2:1, гарантировав себе как минимум второе место в группе и участие в стыковых матчах.

После победы в раздевалке футболисты, главный тренер и члены его штаба исполнили песню "Валера".

Пресс-служба сборной России опубликовала это видео в соцсетях, добавив, что эта публикация была согласована с главным тренером, который на видео просил не выкладывать его.

"Данная публикация согласована с главным тренером. Динамики на максимум", - говорится в сообщении в Twitter сборной России.