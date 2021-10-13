Германия и Дания досрочно забронировали поездку на ЧМ по футболу в Катар

На неделе состоялись последние матчи восьмого тура отборочного цикла чемпионата мира-2022. По итогам октябрьских встреч определились сразу две сборные, досрочно забронировавшие поездку в Катар: речь о Германии и Дании.

Стопроцентные скандинавы

Сейчас уже с уверенностью можно говорить о том, что Дания - одна из лучших команд как минимум Европы, а то и планеты. После Евро-2020, на котором скандинавы добрались аж до полуфинала, они ничуть не сбавили оборотов. В нынешнем отборочном цикле подопечные Каспера Юльманна выиграли во всех восьми встречах с разницей мячей 27:0! В прошедшем туре датчане победили австрийцев (1:0).

Главный творец успехов "викингов" - Каспер Юльманн. Прежде чем возглавить национальную сборную, Юльманн прошел удивительный путь: в 26 лет из-за травм он ушел из футбола, затем работал в команде-банкроте, снимая тренировки с крыши стадиона, и участвовал в реформе детско-юношеского футбола, благодаря которой появились такие звезды, как Юссуф Поульсен, Пьер-Эмиль Хейбьерг и Андреас Кристенсен.

Что касается реформ, то Юльманн обратил внимание, что датские мальчишки слишком рано начинают играть на больших полях. Из-за этого они реже встречаются с мячом, что мешает развитию мышления и техники. Датский футбольный союз обратил внимание на рекомендации Каспера: в школах стали играть пять на пять, а по всей стране были построены площадки с маленькими воротами. Как видно, идеи Юльманна дали свои плоды.

Дания стала второй европейской сборной после Германии, заработавшей путевку на первенство планеты

За вторую строчку в этой группе поборются Шотландия и Израиль. За два тура до конца цикла команда Стива Кларка опережает израильтян на четыре очка - 17 против 13.

Игра с огнем

Скандальными получились матчи в группе "I". В Тиране арбитру Клеману Тюрпену пришлось прервать встречу Албании с Польшей из-за местных фанатов, которые закидали бутылками игроков гостей после гола в ворота хозяев на 77-й минуте, а затем зажгли файеры.

Успокоить разбушевавшихся фанатов пытался Роберт Левандовски, но было поздно. Судья прервал поединок, поляки сразу же ушли в раздевалку, в то время как албанские футболисты остановились в подтрибунном помещении. По стадиону несколько раз объявили, что матч приостановлен, после чего добавили: команды вернутся на газон, но если на поле полетит какой-нибудь посторонний предмет, игру отменят и хозяевам засчитают техническое поражение 0:3. В итоге после 20-минутного перерыва встреча возобновилась и закончилась победой Польши - 1:0.

Горячо было и в Лондоне, где в параллельном матче англичане принимали венгров. По ходу встречи произошла драка с участием полиции и венгерских фанатов. Как заявили в британской полиции, их сотрудники вошли на гостевую трибуну, чтобы задержать одного из зрителей за нарушение общественного порядка на почве расизма в отношении стюарда.

Если говорить непосредственно о футболе, то англичане потеряли очки (1:1) и не смогли досрочно выйти на чемпионат мира. Тем не менее "львы" остаются лидерами в своей группе, имея в активе 20 очков. За второе место поборются поляки (17 очков) и албанцы (15).

Между тем очередные голы в свой актив записал Криштиану Роналду. Форвард "Манчестер Юнайтед" забил три мяча в победном для Португалии матче с Люксембургом (5:0).

- Очередной успех, очередной отличный вечер! Я обещал, что всегда буду стремиться к большему. Это заложено у меня и у нашей команды в ДНК - мы никогда не бываем полностью довольными, никогда не опускаем рук и всегда боремся за максимально возможный результат, - написал Криштиану в соцсетях после встречи с люксембуржцами.

Каждый следующий гол помогает Роналду обновить его же рекорд по количеству забитых мячей за сборную. Теперь их у Криштиану 115, в то время как у ближайшего конкурента из ныне играющих футболистов Лионеля Месси - 80 точных ударов. Кроме того, португалец догнал Месси по голам в 2021 году - по 38 мячей. У Криштиану 58 хет-триков за карьеру, у аргентинца - 55.

27 мячей забили датчане в квалификации чемпионата мира, не пропустив при этом ни разу

Несмотря на крупную победу над Люксембургом и очередные достижения Роналду, Португалия остается на втором месте в группе "А". Лидерами здесь являются сербы, обыгравшие в восьмом туре на своем поле Азербайджан со счетом 3:1. На данный момент представители Балкан опережают Криштиану и компанию на одно очко - 17 против 16. Но важно отметить, что у "европейских бразильцев" есть встреча в запасе: в гостях против Ирландии.