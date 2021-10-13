"Питтсбург" без Малкина обыграл действующего обладателя Кубка Стэнли

Стартовал новый сезон в Национальной хоккейной лиге. Обладатели Кубка Стэнли, хоккеисты клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" в первом матче потерпели поражение от "Питтсбурга" - 2:6. Новый клуб лиги "Сиэтл Кракен" уступил "Вегасу" - 3:4.

Новый сезон Национальной хоккейной лиги открывался матчем "Тампа-Бэй" - "Питтсбург". Гости прибыли на эту встречу без своих лидеров - Сидни Кросби и Евгения Малкина, но звездному составу "молний" не удалось удачно стартовать.

Встреча завершилась со счетом 6:2, причем три последние шайбы "пингвин" забросили в пустые ворота. В составе победителей голы на счету Дэнтона Хайнена, Брайана Бойла, Доминика Симона, Теодора Блюгерса, Эвана Родригеса и Брайана Раста.

В составе хозяев на счету Андрея Василевского 29 отраженных бросков из 32. Никита Кучеров очков не набрал, завершив встречу с коэффициентом полезности "минус 1". У защитника Михаила Сергачева - "минус 4".

У "молний" отличились Энтони Чирелли и Алекс Киллорн.

Новый клуб НХЛ "Сиэтл" дома принимал "Вегас" и проиграл 3:4.