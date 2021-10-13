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13.10.2021 12:00
Рубрика: Спорт

89-летний атлет готовится к Чемпионату мира-2022 в Японии

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Российская газета - Неделя № 234(8585)
Это такой неофициальный титул "Железный дед", под которым Николай Васильевич известен в местном (и не только!) спортивном сообществе. В возрасте, в котором обычно говорят лишь о спортивном прошлом, он смело рассуждает о спортивном настоящем и будущем. И не только рассуждает. Он побеждает!
Николай Исаков говорит, что "гора мяса" - не главное. Все дело в правильных тренировках. Фото: Репродукция Алексея Алексеева / Комсомольская правда / Из личного архива Николая Исакова Николай Исаков говорит, что "гора мяса" - не главное. Все дело в правильных тренировках. Фото: Репродукция Алексея Алексеева / Комсомольская правда / Из личного архива Николая Исакова
Николай Исаков говорит, что "гора мяса" - не главное. Все дело в правильных тренировках. Фото: Репродукция Алексея Алексеева / Комсомольская правда / Из личного архива Николая Исакова

- Вы просто не представляете, какое это наслаждение - тягать железо, - признается тяжелоатлет, - я буквально прирос к штанге! Организм поет!

Фото: vivcharvitaly/instagram.com
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Николай Исаков родился 19 декабря 1931 года, окончил электромеханический техникум и политехнический институт в Ульяновске. Работал на автозаводе, в организациях "Ульяновскэнерго" и "Главульяновскстрой". В большом спорте - с 1955 года. Многократный чемпион России, Европы и мира среди ветеранов. Последний по времени титул чемпиона Европы был завоеван им в 2019 году. Рованиеми, Финляндия. Последнее участие в ветеранском чемпионате мира состоялось более 20 лет назад - в 1997 году. Там была одержана победа в командном первенстве, а в личном зачете среди участников своей весовой и возрастной категорий Николай Васильевич выиграл серебряную медаль.

С прошедших во Владимире всероссийских соревнований "Золотые купола" ульяновский ветеран привез домой две награды - за первое место в своей категории и чемпионский кубок за победу в абсолютном зачете, где обошел по очкам всех участников! Причем летом этого года Железный дед также стал победителем на ветеранском чемпионате страны.

- Я воздержался выступать во Владимире на максимуме возможностей. Когда понял, что и без этого выигрываю, надрываться не стал. Берегу силы для Кубка России в ноябре, - рассказывает спортсмен.

Но и после ноябрьского Кубка Николай Васильевич не собирается на покой. Он сообщил по секрету, что президент Федерации ветеранов тяжелой атлетики России Владимир Сущак уговаривает его принять участие в чемпионате мира, который пройдет в Японии в мае 2022 года. Железный дед готов и оценивает свои шансы на первое место как достаточно высокие. Вопрос упирается в финансы. Вот уже на протяжении семи лет с участием в выездных соревнованиях Николаю Исакову помогал депутат Госдумы РФ легендарный вратарь Владислав Третьяк.

Тренировки - трижды в неделю по три с половиной часа

- Если поможет и на этот раз, я, конечно же, поеду, - говорит ветеран.

Первым видом спорта, которым он серьезно занимался в молодости, была гимнастика. Но как-то увидел в спортзале тренирующихся штангистов, один из них уж больно напрягся, пытаясь поднять 70 килограммов. "А ну, дай-ка я!" - вызвался Николай. И поднял! А рядом тренер стоял, Геннадий Зейферт. Так и определилась дальнейшая судьба Исакова.

По комплекции в нашем герое трудно распознать тяжелоатлета: уж больно худой. Но для своей весовой категории - самое то, считает он сам. Главный секрет - вовсе не в горах "мяса", а правильных тренировках.

- Сколько "богатырей" от таких неграмотных тренировок надорвались раньше времени! А ведь здесь система крайне важна! - делится Николай Васильевич своими секретами.

Фото: Галия Шакирова/РГ
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Система - это значит строгий режим. Тренировки - трижды в неделю по три с половиной часа. Тренируется ветеран исключительно дома в своей квартире - стандартной "хрущевке". Можно, конечно, пристроиться и в любом спортзале, но зачем, когда дома все под рукой? Гриф от штанги - под кроватью, "блины" - стопочкой в углу, четырех- и восьмикилограммовые гантели под столом.

- Система тренировок годами выработана. Жим, рывок, стоя, лежа... все четко, всего в меру, - рассказывает ветеран.

Весь секрет спортивного долголетия - именно в этой системности, считает он. А все остальные считают его феноменом и гордостью региона. Николай Васильевич занесен в "Золотую книгу Почета города Ульяновска". Верится: мы еще неоднократно поболеем за нашего Железного деда.

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