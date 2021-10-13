Сборная России стала ближе к выходу в финал ЧМ-2022 по футболу

Сборная России победила в обоих октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии (1:0) и Словении (2:1). Эти шесть очков могут стать ключевыми в борьбе за выход в финальную стадию первенства планеты.

Совершенно неожиданно для всех хорваты, лидировавшие в нашей группе, оступились в домашней встрече со словаками (2:2), что позволило команде Валерия Карпина подняться на первую строчку. Сумеет ли она удержать свои позиции - вот главный вопрос.

Вообще игра россиян при Карпине оставляет двоякие впечатления. С одной стороны, наши далеко не всегда показывают искрометный футбол, с другой - в пяти матчах при Валерии Георгиевиче сборная одержала четыре победы, не сумев выиграть только в противостоянии с хорватами.

В любом случае сборная хоть и по чуть-чуть, но меняется. Карпин не боится задействовать новичков. При нем в составе национальной команды дебютировали Сергей Терехов, Алексей Сутормин, Арсен Захарян, Константин Тюкавин, Илья Самошников, Максим Осипенко. Далеко не все из них являются футболистами стартового состава, но тот же Захарян уже сумел блеснуть в паре встреч, как и Сутормин. Как знать, возможно, кто-то еще получит свой шанс, хотя в ближайшее время тренерскому штабу будет не до экспериментов.

Осталось всего два тура до финиша отборочного цикла, а значит, самое время порассуждать о раскладах. Напрямую на чемпионат мира попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыки. При равенстве очков учитываются следующие критерии: разность забитых и пропущенных мячей, количество голов, результаты очных встреч.

Если не случится форс-мажора, в следующем туре как Россия, так и Хорватия должны набрать три очка. Футболисты Валерия Карпина примут Кипр, а "шашечки" отправятся в гости к Мальте. При таких раскладах в последнем туре в Сплите нашим достаточно будет не проиграть, чтобы заработать прямую путевку на первенство планеты. В случае поражения россияне примут участие в стыковых матчах, а представители Балкан займут первое место.

По словам Карпина, футболистам приятно лидировать в столь непростой группе, но выводы можно будет сделать только после ноябрьских встреч.

Валерий Георгиевич, что скажете по матчу со Словенией?

Валерий Карпин: Понравилась игра, мы добились результата. Сегодня у нас многое получилось, а вот со Словакией не получалось ничего. В Мариборе мы были хороши в обороне, атаке, в прессинге. Понятно, что на 100 процентов никогда нельзя быть довольным, но впечатления положительные. При этом первый тайм был напряженный. Стартовые минутки словенцы чуть больше владели мячом, однако нельзя сказать, что они что-то создавали. В целом же встреча была нервной. Нам противостояла не самая плохая команда, мягко говоря.

Разобрались, почему сборная так слабо выглядела в Казани против словаков?

Валерий Карпин: Это была моя вина. Сегодня же мы играли намного лучше, и это уже "вина" ребят. Таков футбол. Сказал парням: "Идиот только я, вы в порядке. Идите и покажите свой хороший уровень". В Словении было больше похоже на уровень сборной России.

Когда Сутормин получил желтую карточку, а потом еще несколько раз нарушил правила, не думали от греха подальше заменить его?

Валерий Карпин: Думали об этом, но не заменили, хотя мысль проскочила. Сказали ему, чтобы был повнимательней.

Прокомментируйте гол Георгия Джикии ударом через себя?

Валерий Карпин: Гол получился нестандартным, необычным для защитника. Но, слава богу, получилось. Наигрывали угловой, и то, что получился наигранный стандарт, - это радует. Перед матчем сказал ребятам: "Словения не пропускала с угловых два гола". Можно сказать, взял футболистов на слабо.

Россия забила в Мариборе два мяча после стандартных положений. Их в команде отрабатывает тренер вратарей Кафанов?

Валерий Карпин: Кроме выбора вратаря, за все в сборной отвечаю я. Но, если выбор неудачный, тоже я в ответе. Витальич (Кафанов. - Прим. "РГ") участвует в отработке стандартов в обороне, а в атаке - нет.

После первых нескольких матчей у руля сборной вы сказали, что хотите отдохнуть в лесу. Сейчас какие мысли?

Валерий Карпин: Это было образно сказано. Мысли ровно такие же: спрятаться подальше от людей, чтобы было побольше природы. Называйте это лесом или сосновым бором - как хотите. В общем, чтобы народу поменьше и где нет пресс-конференций.

Слышали ли вы сегодня болельщиков? И были ли призраки прошлого? Ведь именно в Мариборе в 2009-м сборная проиграла Словении и осталась без чемпионата мира.

Валерий Карпин: Порой слышал болельщиков, за что им большое спасибо. По поводу призраков - я еще перед матчем пытался донести до вас мысль, но вы не верите. Повторяю: футболисты так устроены, что нас привозят в город Икс, селят в гостиницу, мы играем и уезжаем. Спросите меня: где мы выступали - в США, Англии, Японии? Я не вспомню. Мы как артисты, у которых смешались города и страны. В лучшем случае они вспомнят концертную площадку, а вы говорите про призраков для футболистов, многие из которых не помнят и не слышали о том, о чем вы говорите.

Приятно, что Россия возглавила отборочную группу?

Валерий Карпин: Приятно.

Дивеев сказал, что после матча вся команда пела в раздевалке песню "Валера". Как отреагировали?

Валерий Карпин: Эмоции были радостные, но не от песни, а оттого, что выиграли на выезде.

Расписание матчей

11 ноября, четверг

20.00. Россия - Кипр

22.45. Словакия - Словения

22.45. Мальта - Хорватия

14 ноября, воскресенье

17.00. Словения - Кипр

17.00. Мальта - Словакия

17.00. Хорватия - Россия