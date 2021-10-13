Умяров из-за травмы пропустит около месяца

Получивший травму в матче молодежной сборной полузащитник Наиль Умяров пропустит около месяца. После повреждения в матче против молодежной сборной Литвы игрок прошел медицинское обследование.

У Наиля выявлено повреждение латеральной группы капсульно-связочного аппарата голени, говорится в сообщении на сайте клуба. Срок восстановления 21-летнего футболиста составит около четырех недель.

В следующем туре "Спартак" встречается с "Динамо". У красно-белых из-за повреждений помимо Умярова не смогут сыграть Квинси Промес и Эсекель Понсе.