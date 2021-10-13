Журова осудила Нурмагомедова за шутку о Макгрегоре и драке в метро

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на шутку экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова о Коноре Макгрегоре и драке, которая произошла в московском метро.

Боец на своей странице в Instagram опубликовал фото ирландца и упомянул драку в столичном метро, в ходе которой трое человек избили Романа Ковалева, вступившегося за девушку. Злоумышленникам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.2 ст.105, ч.1 ст.318 УК РФ - "покушение на убийство, угроза применения насилия в отношении представителей власти".

Журова считает, что таким постом Нурмагамедов высмеивает не только Макгрегора, но и мужчину, пострадавшего от действий нападавших. "На мой взгляд, на такие темы лучше не шутить. Парень проявил настоящий героизм, смелость, многие прошли мимо, а он нет, поэтому и был награжден медалью", - подчеркнула Журова в беседе с Sport24.

При этом она не исключает, что пост написал не сам Хабиб, а его пресс-служба. "По крайней мере, хочется в это верить", - добавила Журова.

Напомним, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил Ковалева ведомственной медалью "Доблесть и отвага".