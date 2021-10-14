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14.10.2021 22:08
Рубрика: Спорт

ЦСКА безропотно уступил в Москве аутсайдеру

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8587)
К московскому ЦСКА нынче пристальное внимание не только потому, что по инерции армейцы считаются одним из фаворитов сезона 2021/2022. Летом "красно-синих" неожиданно возглавил Сергей Федоров, которого теперь сватают в тренерский штаб олимпийской сборной. И впечатления от работы Сергея Викторовича неоднозначные.

ЦСКА не провалился (5-е место на Западе), но стабильности клубу явно не хватает, что, наверное, совсем неудивительно, учитывая отсутствие тренерского опыта у Федорова. Неплохие отрезки команда чередует с откровенно унылыми. Сейчас у армейцев как раз "унылая пора". В трех последних матчах все три забитые шайбы и поражения от китайского "Куньлуня" (1:2) и хабаровского "Амура" (1:5). Последнее особенно болезненно с учетом того, что ЦСКА потерпел его еще и на домашнем льду. В предыдущий раз дальневосточники брали верх над армейцами в гостях пять лет назад. "Это позор", - не выбирал выражений капитан москвичей Сергей Андронов.

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- Я просто надеюсь, что это была наша худшая игра в сезоне. Это ЦСКА - мы не имеем права так себя вести, так играть, - сказал, в свою очередь, Федоров.

Федорова назначили вместо Игоря Никитина, чтобы добавить качества в атаке. Пока не получается.

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