Гол Карима Бензема признан лучшим в Лиге наций

Нападающий сборной Франции Карим Бензема признан автором самого красивого гола завершившегося розыгрыша Лиги наций по футболу.

Специалисты отметили мяч, забитый Бензема в финале турнира против Испании. Форвард "Реала" сравнял счет в середине второй половины эффектным ударом в девятку, а победу "трехцветным" принес точный удар Килиана Мбаппе (2:1).

- Карим - один из наших лидеров, он доказал это в последних двух встречах с бельгийцами и испанцами. Очень счастлив за всю команду и за него в частности. Бензема потрясающе эффективен, - поделился своим мнением главный тренер французской сборной Дидье Дешам.

Напомним: Бензема входит в список 30 претендентов на приз, ежегодно вручаемый лучшему игроку, выступающему в Европе, - "Золотой мяч". Обладатель награды будет назван 29 ноября на гала-вечере в театре Шатле в Париже.