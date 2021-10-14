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14.10.2021 02:00
Рубрика: Спорт

Гол Карима Бензема признан лучшим в Лиге наций

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 235(8586)
Нападающий сборной Франции Карим Бензема признан автором самого красивого гола завершившегося розыгрыша Лиги наций по футболу.

Специалисты отметили мяч, забитый Бензема в финале турнира против Испании. Форвард "Реала" сравнял счет в середине второй половины эффектным ударом в девятку, а победу "трехцветным" принес точный удар Килиана Мбаппе (2:1).

Фото: AP Photo/Luca Bruno
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- Карим - один из наших лидеров, он доказал это в последних двух встречах с бельгийцами и испанцами. Очень счастлив за всю команду и за него в частности. Бензема потрясающе эффективен, - поделился своим мнением главный тренер французской сборной Дидье Дешам.

Напомним: Бензема входит в список 30 претендентов на приз, ежегодно вручаемый лучшему игроку, выступающему в Европе, - "Золотой мяч". Обладатель награды будет назван 29 ноября на гала-вечере в театре Шатле в Париже.

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