Программу 11-го тура чемпионата страны украсит суперматч "Спартака" с "Динамо"

В выходные после двухнедельной паузы из-за матчей сборных возобновится чемпионат страны. Главное событие уикенда состоится в субботу, 16 октября, на стадионе в Тушине, где "Спартак" примет "Динамо".

Дерби этих команд - старейшее в отечественном футболе. Вне зависимости от занимаемых клубами мест, эти встречи стоят особняком, а остальные игры автоматически отходят на второй план.

Частенько поединки между "Спартаком" и "Динамо" сопровождаются острыми комментариями из стана как одной, так и другой команды. К примеру, в 2018 году именно "бело-голубые" не позволили "красно-белым" попасть в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв их в последнем туре. Чуть позже в квалификации тогда еще подопечные Массимо Карреры уступили греческому ПАОКу. На провал принципиальных соперников "Динамо" отреагировало своеобразно: клуб опубликовал в "Твиттере" видео, на котором Евгений Луценко реализовывает пенальти в той самой игре заключительного тура. На записи также звучали послематчевые суждения комментатора Александра Шмурнова, который говорит, что групповой раунд Лиги чемпионов "никуда от "Спартака" не денется". "Бело-голубые" подписали видео словами: "Ну вы поняли".

Возвращаясь к нынешнему положению дел, отметим, что треть сезона как "Спартак", так и "Динамо" прошли не без приключений. Взять "бело-голубых", которые достаточно неожиданно расположились прямиком вслед за лидером чемпионата "Зенитом". Впрочем, были у москвичей и спады. Достаточно вспомнить домашние поражения от "Нижнего Новгорода" (1:2) и в последнем туре от "Крыльев Советов" (0:1), когда соперник мог забить больше одного мяча, но самарцам откровенно не везло. При этом если брать матчи с конкурентами, то здесь у подопечных Сандро Шварца все в большом порядке: уже повержены ЦСКА, "Сочи" и "Рубин", плюс была ничья с "Локомотивом".

- От Самары было обидное поражение. "Динамо" потеряло очки, поскольку ребята теряли свои позиции при владении мячом. О борьбе за чемпионство мы сейчас не думаем. Считаю, что основной конкурент "Зенита" - это они сами. У них собраны сильные исполнители, а мы должны оставаться верны себе: готовиться к каждой встрече с максимальной концентрацией, пытаться взять три очка и быть постоянно в тонусе, - подчеркнул Шварц.

Что касается "Спартака", то перед последним перерывом команда набрала неплохую форму, причем как в чемпионате, так и в Лиге Европы. Отдельно стоит отметить победу в выездном матче над "Наполи" (3:2), благодаря которой у "красно-белых" вновь появились шансы на выход в плей-офф. Ну а в Премьер-лиге перед игрой с "Динамо" команда Витории одолели "Уфу" (2:0) и "Ахмат" (1:0).

А ведь еще недавно казалось, что увольнение Витории - почти решенный вопрос. Сам португалец не скрывал на пресс-конференциях: он готов к любому развитию событий. Но стоило спартаковцам провести пару удачных матчей, как слухи об отставке Витории прекратились. Впрочем, они вновь могут обрести актуальность в случае неудачи в дерби.

Если говорить о статистике, то в последние годы "красно-белые" являются одними из самых неудобных соперников для "Динамо". "Спартак" не проигрывали "бело-голубым" в шести из предыдущих восьми поединков между этими командами, одержав при этом три победы подряд. Небольшое преимущество хозяевам отдают и эксперты: букмекеры принимают ставки на успех футболистов Витории с расчетом 1 к 2,5, а на динамовцев - 1 к 2,85.

"Красно-белые" не проигрывали в шести из последних восьми встреч против динамовцев

Любопытный матч пройдет в Казани, где "Рубин" примет "Локомотив", у которого снова сменился тренер: место Марко Николича занял мало кому известный даже в Европе Маркус Гисдоль. Почему выбор руководства клуба пал на Гисдоля - объяснить сложно. В отличие от того же Николича, у немца нет в послужном списке ни одного завоеванного трофея, хотя он работал в четырех командах.

Наконец, "Зенит", которому на следующей неделе предстоит одна из ключевых встреч в Лиге чемпионов дома против "Ювентуса", на выходных отправится в гости к тульскому "Арсеналу". После поражения от "Сочи" (1:2) в предыдущем туре у команды Сергея Семака нет права на ошибку.

Где будем смотреть

16 октября, суббота, "Матч ТВ"

19.00. "Спартак" - "Динамо". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

13.55. "Арсенал" - "Зенит". Прямая трансляция.

16.25. "Рубин" - "Локомотив". Прямая трансляция.

18.55. "Сочи" - "Ростов". Прямая трансляция.

17 октября, воскресенье, "Матч ТВ"

16.25. "Химки" - "Ахмат". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

13.55. "Урал" - ЦСКА. Прямая трансляция.

16.25. "Крылья Советов" - "Нижний Новгород". Прямая трансляция.

18.55. "Краснодар" - "Уфа". Прямая трансляция.