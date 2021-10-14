Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" был признан первой звездой дня в НХЛ

В стартовавшем накануне регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российские мастера вновь на первых ролях.

Александр Овечкин вошел в пятерку лучших снайперов за всю историю НХЛ. Фото: GettyImages

Особо отличился капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. В поединке против "Нью-Йорк Рейнджерс" наш форвард набрал четыре очка (2+2) по системе "гол плюс пас" и помог столичному клубу одержать победу - 5:1.

Отметим также, что Овечкин вышел на чистое пятое место в рейтинге лучших снайперов за всю историю НХЛ с 732 голами, обойдя знаменитого Марселя Дионна (731).

На послематчевой пресс-конференции Овечкин выглядел очень довольным и сообщил журналистам, что не собирается останавливаться на достигнутом:

- Приятно осознавать, что ты в числе лучших. Хотя, знаете, ребята, я просто делаю свою работу. И когда у меня возникает шанс, я стараюсь его использовать. Думаю, что еще мне по силам многое.

Когда вы обгоняете в списке лучших снайперов всех времен такие большие имена, это вас сильно мотивирует?

Александр Овечкин: Ну, во-первых, я просто наслаждаюсь этой игрой. Конечно, это большая привилегия - быть в таком листе снайперов. Но, как я всегда говорил, игра есть игра. И нужно идти от матча к матчу, день за днем. Когда закончу, тогда можно будет оценить, что сделал, а пока - еще есть время и силы.

Вы знаете, что Дионн поздравил вас с достижением?

Александр Овечкин: Приятно это слышать. Он легенда хоккея, и мне приятно, что Марсель следит за моими успехами.

К слову, о Дионне. Сразу после того, как завершился матч с участием "Вашингтона", великий канадец дал комментарий официальному сайту НХЛ:

- Спасибо тебе, Саша! Ведь с того момента, как ты забил 700-й гол за карьеру, все снова начали говорить обо мне! Когда Овечкин обгонит Дионна? Когда же он его обгонит? Мое имя было везде, повсюду! И это продолжалось до тех пор, пока ты не достиг нынешней отметки. Спасибо тебе за то, что обо мне снова говорят! Ты даешь повод всем россиянам, всей стране гордиться тобой. Это невероятное достижение - и не останавливайся!

В остальных поединках дня "Колорадо Эвеланш" принимал на своем льду "Чикаго Блэкхокс".

Поединок завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев. У "Колорадо" шайбами отметились Джек Джонсон, Габриэль Ландескуг, Боуэн Байрэм и Назем Кадри.

За "Чикаго" забивали Доминик Кубалик и Коннор Мерфи.

26-летний российский форвард "Эвеланш" Валерий Ничушкин провел на льду 14 минут и 16 секунд и отметился результативной передачей.

Порадовал своих поклонников "Анахайм", который сломил сопротивление "Виннипега" - 4:1.

В еще одной встрече "Эдмонтон" в серии буллитов победил "Ванкувер". Решающим оказался бросок форварда "Эдмонтона" Кайла Терриса.

Тем временем официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на получение "Колдер Трофи". Приз вручается лучшему новичку регулярного чемпионата.

Лидером в голосовании стал нападающий "Монреаля" Коул Кофилд. Второе место занял голкипер Спенсер Найт из "Флориды". Замкнул первую тройку форвард Тревор Зеграс ("Анахайм"). Российский форвард "Ванкувера" Василий Подколзин занял девятое место.

В прошлом сезоне Подколзин выступал за СКА, набрав 11 (5+6) очков в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он провел 16 встреч, забросил 6 шайб и сделал 5 результативных передач.

Также стали известны претенденты на еще один престижный трофей - "Везина Трофи", который вручается лучшему голкиперу лиги.

Первое место в опросе занял голкипер "Тампы" Андрей Василевский. Вторым стал Коннор Хеллибайк из "Виннипега". Замкнул первую тройку Дарси Кемпер ("Колорадо").

Голкиперы "Айлендерс" Семен Варламов и Илья Сорокин заняли пятое и восьмое место соответственно.

Напомним, Василевский выиграл "Везина Трофи" в 2019 году.