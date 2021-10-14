В чемпионате КХЛ "Автомобилист" уступил клубу из Сочи

Продолжаются поединки регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Екатеринбурге местный "Автомобилист" принимал клуб "Сочи".

Поединок прошел в упорной борьбе и завершился со счетом 4:4 в основное время. В овертайме зрители заброшенных шайб не увидели, и судьба матча решалась в серии буллитов. Уральцы не смогли реализовать свои пять попыток, а единственным игроком в составе обеих команд, который смог отправить шайбу в сетку, оказался игрок "Сочи" Василий Глотов.

Таким образом, "Автомобилист" потерпел второе поражение подряд.

Тем временем за океаном стартовал очередной сезон Национальной хоккейной лиги.

В стартовом поединке клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" принимал "Питтсбург Пингвинз". Поединок прошел с перевесом "пингвинов" и завершился со счетом - 6:2 в их пользу.

Отметим также, что хоккеисты "Питтсбурга" три последние шайбы забросили уже в пустые ворота.

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров заработал показатель полезности "-1", у защитника Михаила Сергачева коэффициент полезности составил "-4". А вот голкипер Андрей Василевский отразил 29 бросков из 32.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Тампы" Джон Купер признал, что его команда была не очень готова, и поздравил соперника с победой:

- "Питтсбург" был сильнее нас в каждом эпизоде. Они превосходили нас в каждом аспекте игры. Мы проиграли бы фарм-клубу "Питтсбурга". Единственный, кого могу выделить с положительной стороны, - Андрей Василевский. Остальные были в лодке, которая шла ко дну.

Нельзя не отметить и дебютный поединок в НХЛ клуба "Сиэтл Кракен".

Правда, результат мачта с "Вегас Голден Найтс" болельщиков Сиэтла не порадовал. Их клуб уступил со счетом - 3:4.

Российский форвард в составе победителей Евгений Дадонов отметился одним броском в створ ворот. 20-летний Павел Дорофеев провел на льду чуть более четырех минут.

Кстати

Очередные сборные определились с тремя своими игроками НХЛ, которые должны поехать на Олимпиаду-2022. Сборная Швейцарии отдала предпочтение Роману Йоси ("Нэшвилл Предаторз"), Тимо Майеру ("Сан-Хосе Шаркс") и Нико Хиширу ("Нью-Джерси Девилз").

В состав сборной Германии попали Леон Драйзайтль ("Эдмонтон Ойлерз"), Мориц Зайдер ("Детройт Ред Уингз") и Филипп Грубауэр ("Сиэтл Кракен"). Команда Латвии включила в свою команду Рудолфса Балцерса ("Сан-Хосе Шаркс"), Земгуса Гиргенсонса ("Баффало Сэйбрз") и Кристианса Рубинса ("Торонто Марлиз", АХЛ).