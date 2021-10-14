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14.10.2021 10:06
Рубрика: Спорт

Вылегжанин оценил шансы Клебо пробежать все гонки на Олимпиаде в Пекине

Текст: Максим Домчев
Александр Большунов и Йоханнес Клебо. Фото: Федерико Модика / РИА Новости Александр Большунов и Йоханнес Клебо. Фото: Федерико Модика / РИА Новости
Александр Большунов и Йоханнес Клебо. Фото: Федерико Модика / РИА Новости

Трехкратный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин ожидает, что на предстоящей Олимпиаде в Пекине главный конкурент россиянина Александра Большунова - Йоханнес Клебо из Норвегии - выступит во всех гонках.

Фото: CHRISTOF STACHE / AFP
Победа Большунова в скиатлоне признана лучшим моментом чемпионата мира

К такому мнению он пришел по итогам прошлого чемпионата мира, где Клебо стартовал во всех видах программы.

"Если его привезут до финиша, то там он и покажет свой знаменитый спринт, это его коронка. Если не привезут - отстанет. Петтер Нортуг так же бегал свои гонки. Если вспомнить дуатлон, Клебо не выдержал до финиша и бросил бороться. А 50 км он доехал вместе с Иверсеном и Большуновым - и победил бы, не случись дисквалификации" - цитирует Вылегжанина RT.

По его мнению, даже если лыжник не сможет бороться за медали в конкретной гонке, то тогда можно использовать ее как подготовку к следующей и спокойно докатить до финиша.

Наставник Большунова Юрий Бородавко ранее заявил о планах российского спортсмена стартовать во всех гонках на Олимпиаде-2022.

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