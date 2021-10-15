Даниил Медведев снялся с турнира ATP в Москве

Вторая ракетка мира Даниил Медведев не примет участия в теннисном турнире "ВТБ Кубок Кремля" в Москве, который пройдет с 18 по 24 октября.

Как сообщается в пресс-релизе соревнований, Медведев решил сняться с турнира из-за накопившейся усталости. О проблемах с физической готовностью россиянин заявил несколько дней назад после сенсационного поражения в четвертом круге в Индиан-Уэллсе от Григора Димитрова. В той встрече Даниил вел 6:4, 4:1, но умудрился затем проиграть восемь геймов подряд и в итоге потерпеть поражение - 6:4, 4:6, 3:6.

"Если честно, я действительно чувствовал себя измотанным по ходу турнира (в Индиан-Уэллсе), о чем, конечно, никогда не сказал бы перед матчем. Я очень устал, и во время соревнований возникло несколько вещей, касающихся моего физического состояния. Я хотел бы выступить в Москве, но мне нужно заботиться о своем здоровье", - отметил Медведев на пресс-конференции после поражения от Димитрова.