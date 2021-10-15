Ларионов возглавил олимпийскую сборную России

В российском хоккее продолжаются тектонические колебания, вызванные приближением Олимпиады. На днях на должность главного тренера сборной России был рекомендован Алексей Жамнов, которого, как и его штаб, надо утвердить официально. А накануне произошла еще одна перестановка. Игорь Ларионов покинул пост главного тренера молодежной сборной и теперь будет работать на аналогичной должности, только в олимпийской национальной команде. В обратном направлении проследовал Браташ.

Важное уточнение. Олимпийская сборная, это не та, которая поедет на Олимпиаду-2022 в Пекин. Так у нас традиционно называется ближайший резерв основной команды. Вот его и поручено готовить Ларионову.

"Перестановки в тренерских штабах связаны с повышением эффективности подготовки к предстоящим турнирам" - так объяснил рокировку президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Если переход в олимпийскую сборную - повышение, то взлет Ларионова можно назвать стремительным. Еще только в прошлом году он возглавил "молодежку", а теперь будет работать со взрослыми. Более того, есть информация, что "профессор" войдет и в тренерский штаб Жамнова. Кстати, туда же слухи прочат 38-летнего Илью Ковальчука.